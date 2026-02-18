Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon. Et vanlig år er det over 300 forestillinger og konserter i Operaen, med ca 370 000 besøkende, inkludert formidling. DNO&B er en mangfoldig arbeidsplass med vel 630 ansatte fra 40 nasjoner fordelt på 40 ulike yrkesgrupper.

Orkestersjef

Den Norske Opera & Ballett

Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) søker en tydelig, motiverende og samarbeidsorientert orkestersjef med solid forståelse for orkesterdrift og erfaring fra personal- og administrativ ledelse.

Som orkestersjef har du hovedansvaret for den daglige driften av orkesteret og musikksøylen. Ledelsen deles mellom musikksjef og orkestersjef, der musikksjefen har det kunstneriske ansvaret og orkestersjefen det administrative. Begge rapporterer til administrerende direktør. Operaorkestret består av ca. 100 musikere, og orkesteradministrasjonen av 8 medarbeidere.

Vi søker deg som – i tett samarbeid med musikksjefen og øvrig ledelse – vil bidra til å realisere DNO&Bs ambisjon om å presentere opera og ballett av høyeste internasjonale kvalitet for et bredt publikum.

Ansvarsområder

Som orkestersjef vil du ha ansvar for å sikre en helhetlig og velfungerende drift av operaorkesteret og sikre et godt samarbeid med opera- og ballettadministrasjonene i aktivitetsplanleggingen. Stillingen omfatter:

Personalansvar for orkestermusikere og orkesteradministrasjonen

Planlegging og ressursstyring av orkestrets medvirkning i opera-, ballett- og konsertproduksjoner

Ansvar for oppfølging og gjennomføring av kunstneriske mål fastsatt av musikksjefen, innenfor gitte økonomiske og administrative rammer

Ansvar for budsjett og økonomioppfølging for musikksøylens drift

Ansvar for helse, miljø og sikkerhet i musikksøylen, herunder å fremme et godt og trygt arbeidsmiljø

Sikre god dialog og konstruktivt samarbeid med tillitsvalgte, vernetjeneste og orkesterets fagorganer

Kvalifikasjoner

Vi ser etter en kandidat som har:

God forståelse for orkesterdrift, gjerne med musikalsk bakgrunn og erfaring fra kulturledelse

Solid og dokumentert erfaring med personalledelse, fortrinnsvis av større grupper

Relevant høyere utdanning

Erfaring med økonomi- og budsjettarbeid

Gode kommunikasjonsferdigheter på både norsk og engelsk

Evne til å arbeide løsningsorientert og samarbeide på tvers av fagområder

Struktur, nøyaktighet og høy gjennomføringskapasitet

Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere parallelle prosjekter og prosesser

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende lederstilling

Et faglig sterkt og trivelig arbeidsmiljø

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Gunstig ferieordning

Lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen

Eventuelle spørsmål kan rettes til vår rekrutteringsrådgiver hos Hodejegerne, Åsta Braathen,

tlf.: 989 01 025, braathen@hodejegerne.no

DNO&B ønsker et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø, og alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uavhengig av bakgrunn.

Søknadsfrist 17. mars.

Vi gjør oppmerksom på at Den Norske Opera & Ballett har offentlige søkerlister.