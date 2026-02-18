Orkestersjef
Den Norske Opera & Ballett
Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) søker en tydelig, motiverende og samarbeidsorientert orkestersjef med solid forståelse for orkesterdrift og erfaring fra personal- og administrativ ledelse.
Som orkestersjef har du hovedansvaret for den daglige driften av orkesteret og musikksøylen. Ledelsen deles mellom musikksjef og orkestersjef, der musikksjefen har det kunstneriske ansvaret og orkestersjefen det administrative. Begge rapporterer til administrerende direktør. Operaorkestret består av ca. 100 musikere, og orkesteradministrasjonen av 8 medarbeidere.
Vi søker deg som – i tett samarbeid med musikksjefen og øvrig ledelse – vil bidra til å realisere DNO&Bs ambisjon om å presentere opera og ballett av høyeste internasjonale kvalitet for et bredt publikum.
Ansvarsområder
Som orkestersjef vil du ha ansvar for å sikre en helhetlig og velfungerende drift av operaorkesteret og sikre et godt samarbeid med opera- og ballettadministrasjonene i aktivitetsplanleggingen. Stillingen omfatter:
- Personalansvar for orkestermusikere og orkesteradministrasjonen
- Planlegging og ressursstyring av orkestrets medvirkning i opera-, ballett- og konsertproduksjoner
- Ansvar for oppfølging og gjennomføring av kunstneriske mål fastsatt av musikksjefen, innenfor gitte økonomiske og administrative rammer
- Ansvar for budsjett og økonomioppfølging for musikksøylens drift
- Ansvar for helse, miljø og sikkerhet i musikksøylen, herunder å fremme et godt og trygt arbeidsmiljø
- Sikre god dialog og konstruktivt samarbeid med tillitsvalgte, vernetjeneste og orkesterets fagorganer
Kvalifikasjoner
Vi ser etter en kandidat som har:
- God forståelse for orkesterdrift, gjerne med musikalsk bakgrunn og erfaring fra kulturledelse
- Solid og dokumentert erfaring med personalledelse, fortrinnsvis av større grupper
- Relevant høyere utdanning
- Erfaring med økonomi- og budsjettarbeid
- Gode kommunikasjonsferdigheter på både norsk og engelsk
- Evne til å arbeide løsningsorientert og samarbeide på tvers av fagområder
- Struktur, nøyaktighet og høy gjennomføringskapasitet
- Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere flere parallelle prosjekter og prosesser
Vi tilbyr
- En spennende og utfordrende lederstilling
- Et faglig sterkt og trivelig arbeidsmiljø
- Gode pensjons- og forsikringsordninger
- Gunstig ferieordning
- Lønn etter avtale
Spørsmål om stillingen
Eventuelle spørsmål kan rettes til vår rekrutteringsrådgiver hos Hodejegerne, Åsta Braathen,
tlf.: 989 01 025, braathen@hodejegerne.no
DNO&B ønsker et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø, og alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uavhengig av bakgrunn.
Søknadsfrist 17. mars.
Vi gjør oppmerksom på at Den Norske Opera & Ballett har offentlige søkerlister.