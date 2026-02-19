Operasjef

Opera Østfold

Norges største utendørsopera

Opera Østfold søker en operasjef som vil være med og sette retning for videre utvikling av en markant operainstitusjon med nasjonal synlighet og stort publikumspotensial. Etter mer enn 20 år med kontinuitet i ledelsen, går Opera Østfold inn i et nytt kapittel, med et sterkt kunstnerisk og organisatorisk fundament og betydelig rom for videre utvikling, vekst og fornyelse.

Med Fredriksten festning som hovedscene har Opera Østfold etablert Norges største utendørsopera og en sterk posisjon som helårlig regionsopera. Virksomheten rommer både store og små produksjoner, aktiviteter for barn og unge, festivaler og inkluderende prosjekter med fokus på formidling og deltakelse. Opera Østfold vil være en tydelig samfunnsaktør – med ambisjon om å gi magiske operaopplevelser til et bredt og mangfoldig publikum.

Opera Østfold er offentlig finansiert og etablert i 2005. Organisasjonen har en liten administrasjon og høy aktivitet gjennom hele året, med utstrakt samarbeid med frilanskunstnere, fagmiljøer og andre kulturinstitusjoner både hjemme og ute. Dette gir stor kunstnerisk frihet, korte beslutningslinjer og betydelig handlingsrom for utvikling.

Rollen som operasjef i Opera Østfold forutsetter stor spennvidde i arbeidshverdagen. Du må trives med å arbeide tett på den daglige driften i en liten organisasjon, der både store og små oppgaver inngår i lederansvaret. Samtidig har du et bredt og utadrettet ansvar, som institusjonens viktigste representant og ambassadør. Rollen innebærer aktiv relasjonsbygging og samarbeid med eiere, offentlige myndigheter, politiske miljøer, kunstnere, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere. Evnen til å bevege seg smidig mellom operativt arbeid internt og strategisk og relasjonelt arbeid eksternt er avgjørende for å lykkes i rollen. Publikumsperspektivet vil være styrende for videre utvikling av program, formidling og organisasjon.

Vi ser etter en leder med tydelig engasjement og sterk forståelse for opera og/eller scenekunst, og med evne til å forene kunstnerisk kvalitet, publikumsutvikling og økonomisk bærekraft. Du har erfaring med å lede komplekse kulturprosjekter og med å bygge tillit på tvers av fagmiljøer. Kjennskap til offentlig finansiert virksomhet og kulturpolitiske rammer vil være en styrke. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Opera Østfold er omfattet av offentleglova, og det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom det foreligger særlige grunner, kan søkere be om unntak fra offentlighet. Søkere vil bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring. Stillingen er et åremål på seks år, med mulighet for forlengelse.

Dette er en sjelden mulighet til å ta ansvar for en markant operainstitusjon i en region med sterkt publikumspotensial, tydelig identitet og store kunstneriske muligheter. Søk innen 18. mars 2026, og ta kontakt med rekrutteringsrådgiver Mona Wille, +47 40 21 51 06, hvis du har spørsmål.

Opera Østfold er en offentlig finansiert regionsopera etablert i 2005, med hovedscene på Fredriksten festning i Halden. Virksomheten har et årlig budsjett på ca. 20 mill. kroner, en liten fast organisasjon på 4 årsverk, og gjennomfører store operaproduksjoner og helårlig aktivitet i samarbeid med profesjonelle kunstnere, frivillige og regionale aktører.

Fra 2020 er Opera Østfold et eget AS eid av Halden Kommune og Østfold Fylkeskommune. Opprettelsen av Opera Østfold AS har gitt nye muligheter, og Opera Østfold har gjennom sine satsninger, samtidig med videreutvikling av utendørsoperaen de siste årene hatt stor suksess med blant annet satsningen på barn og unge og med Fredriksten Operafestival.