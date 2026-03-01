Jens Stoltenberg om Einar Førde (1943 – 2004)
Einar Førde gikk ut av tiden søndag 26. september 2004. Førde var sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet 1965 -1981, stortingsrepresentant for Oslo...
Einar Førde gikk ut av tiden søndag 26. september 2004. Førde var sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet 1965 -1981, stortingsrepresentant for Oslo...
– Norge har mistet en av sine største kunstnere og Arbeiderbevegelsen har mistet en av sine mest trofaste, aktive og...
«Vi har bare dagen i dag, og ingen kan si oss for sikkert at vi får fler», sang Stein Ove...