Kalender for Groven-året

Her er en foreløpig oversikt over noen av de arrangementer som inngår i markeringen av hundreårsdagen for Eivind Grovens fødsel.

Groven-relaterte arrangementer i 2001:

14. februar: Demonstrasjon av Grovens renstemte orgel og foredrag for studenter og lærere fra Norges musikkhøgskole i Eivind Grovens orgelhus, Ekeberg i Oslo. Åpen konsert om kvelden med de samme studentene og lærerne som utøvere, jfr. Odd Lund og Dagne Groven Myhren

20. mars, kl. 19:30: Konsert i Majorstua kirke, Oslo, jfr. Sigmund Groven

3. april, kl. 19.30: David Løberg Code holder foredrag på Josefine vertshus («Eivind Groven – temperering og renstemming»), arrangør: Norsk folkemusikk- og danselag

5. april, kl. 13 – 17: Seminar om mikrotonalitet på Norges musikkhøgskole: Ivar Frounberg om skalaformer, Lasse Thoresen om Harry Partch, Olav Anton Thommessen om sitt møte med Eivind Groven.

19. april – kl. 13 – 17: David Løberg Codes «Groven piano» demonstreres. Foredrag (kl.13) og konsert (kl.15:30). Norges musikkhøgskole, Levinsalen, jfr. Ivar Frounberg, Norges musikkhøgskole.

20. april, kl. 12-12.30: Lunsjkonsert i regi av Universitetet i Oslo, jfr. Grete Klempel Starheim

27., 28. og 29. april: Telemark kammerorkester holder konsert i Nordagutu (Sauherad), Porsgrunn og Rauland. Groven står på programmet, jfr. Trond Villa, Bø.

29. april: Grex Vocalis (dirigent: Carl Høgset) spiller inn Margjit Hjukse av Groven for (EBU) European Broadcasting Union

4. mai: Oslo Filharmoniske Orkester gjør innspilling for NRK av Grovens 1. symfoni og Renessanse. Dirigent: Arild Remmereit

17. mai: Konsert på Eidsvoll med innslag av Groven-komposisjoner, jfr. Bjørnar Robertsen og Mona Julsrud

Ledige stillinger TekstLab Administrativ leder Oslo | 22/10/2026 TekstLab Produsent og Koordinator Oslo | 22/10/2026 Syddansk Musikkonservatorium Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed Utland | 01/12/2026 Talent Norge Prosjektkoordinator Dirigentforum & Podium Oslo | 18/10/2026 Horten kulturskole, Horten kommune Musikalsk ansvarlig – Fargespill Horten 21/10/2026 Horten kulturskole, Horten kommune Sangpedagog – Fargespill Horten 21/10/2026 Horten kulturskole, Horten kommune Teamleder – Fargespill Horten Vestfold | 21/10/2026 Horten kulturskole, Horten kommune Miljøarbeider – Fargespill Horten Vestfold | 21/10/2026 Bergen Filharmoniske Orkester / Musikkselskapet Harmonien Kommunikasjonssjef og samfunnskontakt Vestland | 26/10/2026 Troms fylkeskommune Folkemusiker Troms | 19/10/2026 Rana Kulturskole Fløytepdagog Nordland | 15/10/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi Oslo | 08/11/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i akkordeon Oslo | 08/11/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i orgel Oslo | 08/11/2026 Trysil Kirkelige Fellesråd Kantor/organist/ kirkemusiker Innlandet | 01/11/2026 Se alle stillinger

28. juni: Landskappleik i Rauland, åpningskonsert med musikalsk markering av Groven-jubileet

2.- 5. august: Markering av Groven-jubileet under Telemarksfestivalen

August (uke 34): Oslo kammermusikkfestival. Innslag ved Sven Nyhus og Arve Moen Bergset i Den gamle Logen

September: Groven-kveld på Tangen hvor Eivind Groven er gravlagt. Kåseri og konsert. Arr.: Ingeborg-museet v/ Aslaug Groven Michaelsen

4. oktober: Stavanger symfoniorkester spiller konsert i Stavanger med Grovens 1. symfoni på programmet. Uke 41: Cd-opptak av Grovens 1. symfoni, Symfoniske slåtter 1 og 2 (Faldafeykir), og Hjalarljod (dirigent: Eyvind Aadland)

4., 5. og 6. oktober: Groven-seminar og Groven-konsert i Tokke kommune, Vest-Telemark. Lansering av Årbok for norsk folkemusikk 2001 som i sin helhet er viet Groven, jfr. redaktør Tore Skaug. Arr.: En lokal arrangementskomité nedsatt av Tokke kommune

7. oktober: BUL-koret og Bærum symfoniorkester i Universitetets aula, Oslo. På programmet står Naturens tempel og Ivar Aasen suite samt orkestermusikk, dirigent: Arnulv Hegstad

8. oktober: Akademisk korforening og Universitetets symfoniorkester (dir. Arnulv Hegstad) framfører Draumkvædet og Mot ballade m.m. i Universitetets aula, Oslo

11. – 14. oktober: Osa-festivalen på Voss: seminar og konsert med Groven i sentrum, jfr. Gunnar Stubseid

12. – 15. oktober: Soga um ein by (1957) ved Grenland symfoniorkester og lokale kor: urframførelse i Skien 12.10, konsert i Dalen (Tokke) 13.10, Seljord 14.10 og kanskje i Sandefjord 15.10.

20. oktober: Seminar i Heddals «kyrkjelåve» og konsert i Heddal stavkyrkje med Groven som emne og på programmet. Arr.: Telemark kyrkjeakademi i samarbeid med Heddal kulturvalg.

10. november, kl.14: Konsert på Norges musikkhøgskole med studenter og lærere som utøvere, jfr. Sven Nyhus og Ivar Anton Waagaard

Kalenderen blir stadig justert, og er også å finne på denne lenken. Ytterligere informasjon kan gis Anne Jorunn Kydland Lysdahl, Nasjonalbiblioteket, tlf. 23 27 60 52 eller på e-post.Vi i Ballade mottar for øvrig også gjerne informasjon om videre aktiviteter.