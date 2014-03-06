Åtte nominasjoner

Publisert
06.03.2014
Skrevet av
Red.

Åtte band kjemper om tittelen Årets unge jazzmusikere.

Norsk jazzforum har plukket ut åtte band til å delta i Jazzintro 2014. I kommende måneder spiller Hatch , Hullyboo, Karokh ,Monkey Plot, Morning has Occurred, Operasjon Hegge, PGA og Torstein Ekspress i Jazzintros innledende runder på landets største jazzfestivaler, før vinneren kåres på Moldejazz 15. juli.

Vinnerbandet får over de påfølgende to år en lanseringspakke fra Norsk Jazzforum samt et arbeidsstipend fra vederlagsbyrået Gramo på 150 000 kroner.

Spilleliste Jazzintro 2014:
Vossajazz, 13. april: Monkey Plot + Morning Has Occurred Maijazz, 10. mai: PGA + Karokh Nattjazz, 29. mai: Hullyboo + Torstein Ekspress Kongsberg jazzfestival, 3. juli: Operasjon Hegge + Hatch Moldejazz – 16. juli: Finale! Ett band fra hver av de fire innledende rundene.

Juryen for Jazzintro 2014 består pianist Tord Gustavsen, trompetist Gunhild Seim, trommeslager Gard Nilssen og gitarist Hedvig Mollestad Thomassen. Juryleder er prosjektansvarlig i Norsk jazzforum, Øyvind Skjerven Larsen.

I bandene spiller:
Monkey Plot
Christian Skår Winther (Ålesund) – gitar, Magnus Skavhaug Nergaard (Lier) – bass, Jan Martin Gismervik (Karmøy) – trommer

Morning has Occurred
Natalie Sandtorv (Ålesund) – vokal, Marte Eberson (Oslo) – piano, Bjørnar Kaldefoss Tveite (Voss) – bass, Ole Mofjell (Søgne) – trommer, Mats Mæland Jensen (Nedre Eiker)- trommer

PGA
Fredrik Luhr Dietrichson (Haugesund) – kontrabass, Jan Martin Gismervik (Karmøy) – trommer 

Karokh
Ina Sagstuen(Gjøvik) – vokal, Thomas Husmo Litleskare (Trondheim) – trompet, Christian Winther (Ålesund) – gitar, Magnus Nergaard (Lier) – bass, Jan Klippen Hovland (Egersund) – synth, Jonas Cambien (Leuwen, Belgia) – synth, Jan Martin Gismervik (Karmøy) – trommer

Hullyboo
Marius Klovning (Voss) – gitar, Bjørnar Kaldefoss Tveite (Voss) – bass, Mats Mæland Jensen (Nedre Eiker) – trommer

Torstein Ekspress
Torstein Lavik Larsen (Oslo) – trompet, Hanna Paulsberg (Rygge) – saksofon, Fredrik Luhr Dietrichson (Haugesund) – bass, Hans Hulbækmo (Tolga) – trommer

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Operasjon Hegge
Petter Kraft (Sverige) – tenorsaksofon, Martin Myhre Olsen (Lillestrøm) – alt-/sopransaksofon, Torstein Lavik Larsen(Oslo) – trompet, Simon Albertsen (Stjørdal) – trommer, Bjørn Marius Hegge (Stjørdal) – bass 

Hatch
Elisabeth Lid Trøen (Voss) – saksofon, Kjartan Gullikstad (Finnskogen) – gitar, Hallvard Gaardløs (Østre Toten) – kontrabass, Vetle Larsen (Jessheim) – trommer

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Flere saker

