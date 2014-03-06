Åtte nominasjoner
Åtte band kjemper om tittelen Årets unge jazzmusikere.
Norsk jazzforum har plukket ut åtte band til å delta i Jazzintro 2014. I kommende måneder spiller Hatch , Hullyboo, Karokh ,Monkey Plot, Morning has Occurred, Operasjon Hegge, PGA og Torstein Ekspress i Jazzintros innledende runder på landets største jazzfestivaler, før vinneren kåres på Moldejazz 15. juli.
Vinnerbandet får over de påfølgende to år en lanseringspakke fra Norsk Jazzforum samt et arbeidsstipend fra vederlagsbyrået Gramo på 150 000 kroner.
Spilleliste Jazzintro 2014:
Vossajazz, 13. april: Monkey Plot + Morning Has Occurred Maijazz, 10. mai: PGA + Karokh Nattjazz, 29. mai: Hullyboo + Torstein Ekspress Kongsberg jazzfestival, 3. juli: Operasjon Hegge + Hatch Moldejazz – 16. juli: Finale! Ett band fra hver av de fire innledende rundene.
Juryen for Jazzintro 2014 består pianist Tord Gustavsen, trompetist Gunhild Seim, trommeslager Gard Nilssen og gitarist Hedvig Mollestad Thomassen. Juryleder er prosjektansvarlig i Norsk jazzforum, Øyvind Skjerven Larsen.
I bandene spiller:
Monkey Plot
Christian Skår Winther (Ålesund) – gitar, Magnus Skavhaug Nergaard (Lier) – bass, Jan Martin Gismervik (Karmøy) – trommer
Morning has Occurred
Natalie Sandtorv (Ålesund) – vokal, Marte Eberson (Oslo) – piano, Bjørnar Kaldefoss Tveite (Voss) – bass, Ole Mofjell (Søgne) – trommer, Mats Mæland Jensen (Nedre Eiker)- trommer
PGA
Fredrik Luhr Dietrichson (Haugesund) – kontrabass, Jan Martin Gismervik (Karmøy) – trommer
Karokh
Ina Sagstuen(Gjøvik) – vokal, Thomas Husmo Litleskare (Trondheim) – trompet, Christian Winther (Ålesund) – gitar, Magnus Nergaard (Lier) – bass, Jan Klippen Hovland (Egersund) – synth, Jonas Cambien (Leuwen, Belgia) – synth, Jan Martin Gismervik (Karmøy) – trommer
Hullyboo
Marius Klovning (Voss) – gitar, Bjørnar Kaldefoss Tveite (Voss) – bass, Mats Mæland Jensen (Nedre Eiker) – trommer
Torstein Ekspress
Torstein Lavik Larsen (Oslo) – trompet, Hanna Paulsberg (Rygge) – saksofon, Fredrik Luhr Dietrichson (Haugesund) – bass, Hans Hulbækmo (Tolga) – trommer
Operasjon Hegge
Petter Kraft (Sverige) – tenorsaksofon, Martin Myhre Olsen (Lillestrøm) – alt-/sopransaksofon, Torstein Lavik Larsen(Oslo) – trompet, Simon Albertsen (Stjørdal) – trommer, Bjørn Marius Hegge (Stjørdal) – bass
Hatch
Elisabeth Lid Trøen (Voss) – saksofon, Kjartan Gullikstad (Finnskogen) – gitar, Hallvard Gaardløs (Østre Toten) – kontrabass, Vetle Larsen (Jessheim) – trommer