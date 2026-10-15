Slippfest: August Selnes spiller på Folk

Folk i Storgata er et utested og kulturhus i Storgata i Oslo.

Torsdag 3. desember, en liten uke før han spiller i Bergens storstue Håkonshallen, kommer den kritikerroste visesangeren August Selnes til Folk i Storgata for å feire sitt nye album. Med seg har han gitar, munnspill og et stort repertoar av egne og arvede sanger.

Selnes fanger rommet med en opptreden som er like kraftfull som den er lavmælt. Med en insisterende overbevisning serverer han melankolsk vakre, hysterisk morsomme og spenningsfylte fortellinger – formidlet av stemmen, gitaren og munnspillet. Han trenger ingen videre innpakning.

Debutalbumet «Gjennom veggen» har høstet strålende kritikker:

«Disse effektive visene har en sjarmerende arroganse vi gjenkjenner fra Bob Dylan og andre folkies tidlig i 1960-årene» – Audun Vinger, Dagens Næringsliv

«Ordsmeden og gitarvirtuosen August Selnes er ein fantastisk liveartist, med fingerspel og timing som mest verkar direkteimportert frå ei anna tid» – Tor Martin Bøe, Dag & Tid

«Her hører du underfundighetene til Alf Prøysen, lydbildet til Bob Dylan, observasjonene til Ole Paus og romantikken til Cornelis Vreeswijk» – Petter Lønningen, Bergens Tidende

NB! Begrenset antall plasser. Dørene åpner kl 18:00. Konsertstart kl 19:00.