Vil du studere opera?

Operahøgskolen ved KHiO i Oslo tilbyr Norges eneste operautdanning.

Med lærerkrefter og sceniske fasiliteter i verdensklasse kombinerer vi individuell, gruppe- og prosjektbasert undervisning. Sceniske produksjoner og konserter utgjør viktige milepæler underveis i studiet. Her får studentene jobbe med profesjonelle regissører, dirigenter og et fullt sceneteknisk team. Slik får studentene en allsidig, praksisnær utdanning og solide forutsetninger for å bli profesjonelle operautøvere i inn- og utland.

Operahøgskolen, KHiO tilbyr:

• Årsstudium i opera (Søknadsfrist: 1. februar)

• Masterstudium i opera (Søknadsfrist: 1. februar)

• Masterstudium med fordypelse i operaregi (Søknadsfrist: 1. februar)

• Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i opera (Søknadsfrist: 1. april)