Vil du studere opera?

Publisert
16.10.2024 13:16

Operahøgskolen ved KHiO i Oslo tilbyr Norges eneste operautdanning.

Med lærerkrefter og sceniske fasiliteter i verdensklasse kombinerer vi individuell, gruppe- og prosjektbasert undervisning. Sceniske produksjoner og konserter utgjør viktige milepæler underveis i studiet. Her får studentene jobbe med profesjonelle regissører, dirigenter og et fullt sceneteknisk team. Slik får studentene en allsidig, praksisnær utdanning og solide forutsetninger for å bli profesjonelle operautøvere i inn- og utland.

Operahøgskolen, KHiO tilbyr:

• Årsstudium i opera (Søknadsfrist: 1. februar)
• Masterstudium i opera (Søknadsfrist: 1. februar)
• Masterstudium med fordypelse i operaregi (Søknadsfrist: 1. februar)
• Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i opera (Søknadsfrist: 1. april)

Ledige stillinger

Trysil Kirkelige Fellesråd

Kantor/organist/ kirkemusiker

Innlandet | 01/11/2026
Vefsn kulturskole

Inspektør

Nordland | 06/10/2026
Kirkelig fellesråd i Bærum

Kantor/ Organist/ Kirkemusiker

Akershus | 04/10/2026
Musikk i Innlandet AS

Produsent

Innlandet | 30/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Se alle stillinger

Flere saker

Moyka på Østre Vill Vill Vest. Foto: August Kraft Fossmark

Slik velges artister til Vill Vill Vest

Festivalsjef Simen Korneliussen og produksjonsansvarlig Lillian Santos Herberg forteller i Balladepodden.

Kanonprisen Foto: Kosmorama

Nå kan NOPA og NKF-medlemmer stemme på 2018s beste filmmusikk

Frist for å melde på filmmusikk til Kanonprisen er torsdag kveld.

Stillbilde fra Lovise A.K.s «The Darkest Night»

Ballade video XVIII: Sommeren kaller

Ballade Video tar sommerferie med ekstra mange norske musikkvideoer – og en premiere på ny, norsk storbandjazz.