Studer musikk i hjertet av Arktis

Publisert
13.02.2020

Ved Musikkonservatoriet i Tromsø tilbyr vi utdanninger innen musikkutøving – bachelor / master – med søknadsfrist 15. desember. Vi legger stor vekt på å gi deg et solid teknisk og musikalsk grunnlag på ditt hovedinstrument. I bachelorstudiet kan du velge å fordype deg innen musikkutøving eller instrumentalpedagogikk. Vi tilbyr også Hørelære med didaktikk og praksis – master og Instrumentaldidaktikk – master med søknadsfrist 15. april. Tromsø har et stort og intimt musikkliv hvor studentene får slippe til!

Musikkonservatoriet i Tromsø – UiT Norges arktiske universitet
Vil du utvikle deg som utøver, pedagog eller musikkfaglig formidler?
Ved Musikkonservatoriet i Tromsø får du tett oppfølging, sterke fagmiljøer og rikelig med sceneerfaring – midt i et levende kulturliv.

Våre studietilbud

Søknadsfrist 15. april:

• Årsstudium i musikk
• Praktisk-pedagogisk utdanning i musikk
• Master i instrumentaldidaktikk (samlingsbasert)
• Master i hørelæredidaktikk (samlingsbasert)

Søknadsfrist 15. desember:
• Bachelor i musikkutøving
• Master i Music Performance

Hos oss studerer du i små miljøer med engasjerte lærere, høyt kunstnerisk nivå og gode muligheter for samspill, konserter og samarbeid –
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Gjør musikken til din framtid.

Tromsø – UiT.no

Les mer og søk nå.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

