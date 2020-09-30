Norges musikkhøgskole utdanner morgendagens profesjonelle utøvere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, musikkpedagoger, musikkterapeuter, musikkteoretikere og pianostemmere. Studiene ved Norges musikkhøgskole er ettertraktede og konkurransen om studieplassene er hard. Avgangsstudentene forlater NMH med høy profesjonell kompetanse.

Ved Musikkhøgskolen arbeider noen av landets fremste musikere, pedagoger og musikkforskere. De baserer undervisningen på erfaring, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Resultatene av det kunstneriske og faglige arbeidet kommer til uttrykk blant annet gjennom konserter, CD-utgivelser, komposisjoner, lærebøker, programvare og vitenskapelige artikler.

Musikkhøgskolen arrangerer omtrent 300 konserter årlig innen klassisk musikk, folkemusikk, jazz og improvisert musikk, samtidsmusikk, eksperimentell musikk, – ofte på tvers av sjangere.

Fristen for å søke bachelor- eller mastergrad på Norges musikkhøgskole er 15. desember – men master i musikkterapi og master i musikkpedagogikk har frist 15. april 2026. Det har også videreutdanning og pianostemming, mens kurs, konferanser og etterutdanning foregår hele året.