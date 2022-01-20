Musikkstudier på Kristiania – Vil du ha en musikkutdanning tett på bransjen?

Kristiania tilbyr bachelor-, fagskole- og årsstudier innen musikk.

Nytt for 2026 er en treårig Bachelor i musikk. Studiet bygger på en bred definisjon av populærmusikk og har tre yrkesrettede studieretninger som dekker de viktigste rollene i musikkbransjen:

• Musiker og artist

• Låtskriving og produksjon

• Konsertlyd og studioproduksjon

Studieretningene har et stort fagfellesskap i undervisning og samarbeidsprosjekter. Musikkstudentene samarbeider også med andre studiefag — Kristiania har landets største kunstfaglige utdanningsmiljø.

Gjennom studiet får du tverrfaglig produksjonserfaring og mulighet til å bygge et nettverk for framtida. Vi arrangerer huskonserter, låtcamper og mesterklasser — og vi har vår egen festival, Kristiania Live.

Som student har du tilgang til lokaler og utstyr med bransjestandard, midt i Oslo sentrum. En dedikert fagstab med erfaring fra ulike deler av musikkbransjen står for undervisning og veiledning.

Vi er opptatt av å tilby et musikkstudium som er relevant for arbeidslivet og legger til rette for mange treffpunkter med musikkbransjen. Vi henter inn aktuelle bransjeprofiler i undervisningen, og studentene får verdifulle erfaringer på eksterne arenaer.

Søknadsfrist er 15. april.