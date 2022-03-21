Universitetet i Innlandet – Musikkutdanning
Er du en av de som ønsker å bruke dagene til å jobbe med musikk og musikkfaget? Vi har musikkstudiene for deg!
Ved studiested Hamar har vi musikkstudier for både lærere og utøvere, for folk i startgropa, og for erfarne folk som ønsker ny input og utvikling. Vi tilbyr blant annet undervisning og prosjektarbeid innenfor scene, studio, musikkteori og -pedagogikk. Du trenes i formidling, i samspill og får timer på ditt valgte hoved-/ fordypningsinstrument. Mulighetene er mange!
Opptaksprøve leveres digitalt innen 5. mai 2026.
Våre musikkutdanninger:
- Bachelor i musikkformidling (utøvende)
- Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk
- Master i kultur og språkfag, musikk (utøvende / fagdidaktikk)
- Årsstudium i musikk