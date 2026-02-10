Fordjup deg i musikken hos Høgskulen på Vestlandet
Vil du utvikle deg som musikar, skapande utøvar eller kulturarbeidar?
Høgskulen på Vestlandet er ein praksisnær høgskule som er tett på arbeidslivet. Hos oss møter du fagmiljø med sterk kunstnarleg og pedagogisk kompetanse – og studium som gir deg relevante verktøy for eit mangfaldig musikkliv.
Vi tilbyr utdanning innan musikk på fleire nivå:
- årsstudium i musikk
- bachelor i visuell kunst | musikk
- master i musikk
- laptop som instrument og laptop som prosjektstudio (Etter- og vidareutdanning)
- produksjon for scene (Etter- og vidareutdanning)
- digital kompetanse i kulturskulen (Etter- og vidareutdanning)
- prosjektleiing og formidling i kunst- og kultursektoren (Etter- og vidareutdanning)
Det er òg mogleg å velje musikk som valfag i grunnskulelærarutdanninga vår ved HVL i Bergen.
Søknadsfrist: 15. april