Musikkstudier ved Nord universitet

Ønsker du å få musikkfaglig kompetanse samtidig som du utvikler deg som utøver?

Nord universitet tilbyr musikkstudier i både Levanger og Bodø og har et fagmiljø med solid kunstnerisk og pedagogisk erfaring.

Hos oss kan du ta årsstudium i musikk på fulltid eller du kan velge mellom mange ulike samlingsbaserte studier på ulike nivå:

• Årsstudium i Musikk (fulltid, Levanger)

• Musikk 1 for 1. -10. trinn (samlingsbasert, Bodø)

• Musikkbasert miljøbehandling (samlingsbasert, Levanger)

• Med joik som utgangspunkt (samlingsbasert, Levanger)

• Komponering for scene, film og tv (samlingsbasert, Levanger)

• Rytmisk korledelse eller Joik i kor og ensemble (samlingsbasert, Levanger)

Det er også mulig å velge musikk som en del av vår grunnskolelærerutdanning.