Musikkstudier ved Nord universitet

Publisert
14.02.2025

Ønsker du å få musikkfaglig kompetanse samtidig som du utvikler deg som utøver?

Nord universitet tilbyr musikkstudier i både Levanger og Bodø og har et fagmiljø med solid kunstnerisk og pedagogisk erfaring.

Hos oss kan du ta årsstudium i musikk på fulltid eller du kan velge mellom mange ulike samlingsbaserte studier på ulike nivå:

Årsstudium i Musikk (fulltid, Levanger)
Musikk 1 for 1. -10. trinn (samlingsbasert, Bodø)
Musikkbasert miljøbehandling (samlingsbasert, Levanger)
Med joik som utgangspunkt (samlingsbasert, Levanger)
Komponering for scene, film og tv (samlingsbasert, Levanger)
Rytmisk korledelse eller Joik i kor og ensemble (samlingsbasert, Levanger)

Det er også mulig å velge musikk som en del av vår grunnskolelærerutdanning.

Ledige stillinger

Høstscena og Fjord Cadenza

Kommunikasjons- og markedsføringsansvarlig + Produksjonsleder / produsent

Møre og Romsdal | 20.04.26
Nord universitet

Ph.d.-stipendiat i musikkpedagogikk – med fokus på kreativ bruk av AI i musikkpedagogiske kontekster

Trøndelag | 30.04.26
Rødde Folkehøgskole

Medlærer musikklinja Beats Production

Trøndelag | 15.04.26
Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Se alle stillinger

