Frosta er ei halvøy midt i Trondheimsfjorden, som grenser mot Levanger kommune i øst. Fra Frosta er det kun en halv times kjøring til Stjørdal sentrum og Trondheim lufthavn, i tillegg til at Rv 753 knytter kommunen til E6 og det regionale jernbanenettet på Åsen. Med sin plassering i Trondheimsfjorden er Frosta et attraktivt utfartsområde, samtidig som kommunen er en viktig turistkommune for Trøndelag. Innbyggertallet i kommunen er i overkant av 2.600 personer. Dette tallet dobler seg på sommerhalvåret. Kommunen er bl.a. kjent for Norges eldste lagting, som hadde sitt sete her like ved middelalderkirken Logtun. Videre har kommunen øya Tautra med sin kulturarv og yrende fugleliv, samt Frostas særegne kulturlandskap der landbruket historisk sett og frem til i dag har spilt en viktig rolle.

Tilkallingsvikar kulturskolen

Frosta kommune Kultur

Kulturskolen driftes av Frosta kommune og er lokalisert i tilknytning til skolen og Magnushallen. Det gir tilbud innen instrumentopplæring (messing, treblås, fiolin, gitar, bass, trommer, sang og piano), kunstmaling og teater.

Kulturskolen ligger under virksomhet kultur i etaten Samfunn og utvikling. Vi søker etter vikarer for tilkalling ved behov i korte eller lengre perioder. Ønske om snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver:

Planlegging og gjennomføring av undervisning i tilbudene instrumentopplæring, kunst og teater

Praktisk undervisning av enkeltelever og i grupper

Delta i organisering av samspill og konserter

Tilsyn med kulturskolens utstyr og materialer innen faget

Kvalifikasjoner:

Ønskelig med kunstfaglig utdanning, samt praktisk pedagogisk utdanning

Ønskelig at søkere har undervisningskompetanse

Evne til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø

Ferdigheter godt over basisnivå på instrumentene messing, treblås, fiolin, gitar, bass, trommer, sang og piano, samt kunstmaling og teater

God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Søkere som har relevant realkompetanse og erfaring vil også bli tatt i betraktning

Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

Tydelig og strukturert med gjennomføringsevne

Evne til å jobbe selvstendig

Positiv, med evne til å involvere og skape engasjement

Vi tilbyr:

Du får gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP. Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger; offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon om noe uventet skulle skje.

Tilsetting og lønn etter gjeldene lovverk og Hovedtariffavtale.

Et godt etablert partssamarbeid

Gratis ansatteparkering.

Annet:

Alle søknader sendes elektronisk via vårt søkesystem. Referanser, attester og vitnemål sendes vedlagt i søknaden.

Frosta kommune legger til rette for mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Frosta kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet. Godkjenning må legges ved som dokumentasjon.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jf Offentleglova §25.

Kontaktperson for stillingen

Vegard Knudsen

Virksomhetsleder kultur

+47 99599836

vegard.knudsen@frosta.kommune.no

Type ansettelse: Vikariat, deltid 5%

Frosta er ei halvøy midt i Trondheimsfjorden, som grenser mot Levanger kommune i øst. Fra Frosta er det kun en halv times kjøring til Stjørdal sentrum og Trondheim lufthavn, i tillegg til at Rv 753 knytter kommunen til E6 og det regionale jernbanenettet på Åsen. Med sin plassering i Trondheimsfjorden er Frosta et attraktivt utfartsområde, samtidig som kommunen er en viktig turistkommune for Trøndelag. Innbyggertallet i kommunen er i overkant av 2.600 personer. Dette tallet dobler seg på sommerhalvåret. Kommunen er bl.a. kjent for Norges eldste lagting, som hadde sitt sete her like ved middelalderkirken Logtun. Videre har kommunen øya Tautra med sin kulturarv og yrende fugleliv, samt Frostas særegne kulturlandskap der landbruket historisk sett og frem til i dag har spilt en viktig rolle.