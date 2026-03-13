Rektor
Lørenskog kulturskole
Er du Lørenskog kulturskoles nye rektor?
Lørenskog kulturskole er en sentral faktor i lokalt kulturliv, og et ressurssenter for opplæring i kunstfag. Kulturskolen driver utstrakt samarbeid med kulturhuset, grunnskoler, barnehager, helsesektor, skolekorpset, lokale og regionale kunst- og kulturorganisasjoner.
Administrasjonen består av rektor, assisterende rektor/produsent og inspektør. Ca 21 årsverk fordelt på 35 fast ansatte og 15 frilansere driver undervisning i instrumenter, sang, visuell kunst, dans. Hovedtyngden av undervisningen foregår i Lørenskog hus i tilrettelagte, moderne lokaler. Kulturskolen har også ansvar for Aktivitetshuset Volt, et lavterskeltilbud for ungdom, med blant annet studio, kafédrift, gaming og nysirkus.
Arbeidsoppgaver
- Lede en ambisiøs og kompetent avdeling og sørge for faglig utvikling som ledd i å gi riktige tilbud til kommunens innbyggere
- Personal – og økonomiansvar for kulturskolen og aktivitetshuset Volt
- Opprettholde og forsterke Lørenskog kulturskoles gode omdømme som en veldrevet læringsinstitusjon, kulturformidler og profesjonell samarbeidspartner
- Lede og utvikle team, rådgivere, prosjektledere, undervisningspersonell og legge til rette for både fleksibilitet og systematisk utvikling
- Bidra til gode og sammenhengende tjenester for kommunens innbyggere på tvers av fagområder, virksomheter og tjenesteområder i kommunen
Kvalifikasjoner
- Relevant høyere utdanning innen ett eller flere kunst – og kulturfag
- Relevant ledererfaring, fortrinnsvis av større, komplekse organisasjoner og/eller med omstillings- og utviklingsarbeid
- Bred erfaring fra kunst -og kulturfeltet, som utøver, pedagog eller leder
- Høyere pedagogisk utdanning er en fordel
- God forståelse for kulturskolens rolle og samfunnsoppdrag i lokalsamfunnet
- Evne til strategisk utvikling av kulturskolens tilbud og virksomhet sammen med kommunens øvrige tjenester
- Forståelse for og god kunnskap om økonomi og rammebetingelser
- Gode digitale ferdigheter
- Erfaring fra offentlig forvaltning og politiske prosesser på lokalt nivå er en fordel
- Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
- God relasjonsbygger, positiv og opptatt av å se løsninger og muligheter
- Engasjert, ambisiøs, utviklingsorientert
- Evne til å forstå kulturskolens plass og rolle i helheten
- Gode samarbeidsevner og vilje til å skape gode relasjoner på tvers av fag
- Trygg og modig som leder og tilgjengelig i arbeidshverdagen
- Raus og tilltsbasert lederstil med vekt på samarbeid og åpenhet for de ansattes kompetanse
- Sterk kommunikasjonsevne og evne til å skape et godt arbeids- og læringsmiljø
- Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
- En allsidig og utfordrende lederstilling i et bredt og svært kompetent fagmiljø
- En viktig rolle i en samla kulturvirksomhet med fokus på samarbeid og kunnskapsdeling
- Gode muligheter for utvikling gjennom tverrfaglig samarbeid
- God arbeidstid- og fleksitidsordning
- God pensjons- og forsikringsordning
- Mulighet for fag/kompetanseutvikling
Spørsmål om stillingen
Nina Kongtorp
Virksomhetsleder kultur og idrett
Mobil: 46 82 13 78
Om oss:
Lørenskog kulturskole leder også 7 større prosjekter:
- «Finn din stemme»
Mer enn 400 barn får i dag gratis ukentlig tilbud om aktiviteter etter skoletid.
Elevene velger mellom samspill på marimbaer/djembe, keramikk, redesign, tegnefilm, parkour, luftakrobatikk og koding. Kort presentasjon av FDS: https://vimeo.com/1002693970?share=copy
- Den Kulturelle Skolesekken. (DKS)
Lørenskog er direktekommune, dvs. at vi får hele den statlige rammen til drift. Kulturskolen produserer hele programmet selv: https://www.denkulturelleskolesekken.no/lorenskog/overordnet-plan-for-dks/
- Valgfaget «Produksjon for Scene» i ungdomsskolene.
Kulturskolen produserer, arrangerer, instruerer og gjennomfører valgfaget «Produksjon for scene» sammen med ungdomsskolene. Faget munner ut i forestillinger i Storstua på Lørenskog Hus.
- Unik driftsmodell for ledelse av skolekorpset.
Alle korpselever i kommunen får sin instrumentalopplæring hos kulturskolen. 5 lærere er tilsatt i delstillinger for å jobbe med korpset. Det opereres med 4 nivåer av undervisning og samspill for korpselevene.
- Musikkterapi
Lørenskog har mer enn 400% stilling i musikkterapi. Det skjer på sykehjemmene, skolene og barnehagene. Vi har også åpent tilbud i individuell musikkterapi på kveldstid og musikalsk ledelse både av «Lørenskog Demenskor» og «Vasshjulet Tut & Blæs» (tirettelagt korps).
- Fargespill
Fra 2025 er Lørenskog en «Fargespill-kommune», med alt det innebærer av aktivitet og forestillinger. Vi har vår første forestilling i mai. 2026 (www.fargespill.no)
- Kulturskoletimen
To team av lærere (blås/slagverk og stryk) rullerer med åtte ukers undervisning på 3. trinn i alle barneskolene.
Annet
Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.
I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.