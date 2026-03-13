Rektor

Lørenskog kulturskole

Er du Lørenskog kulturskoles nye rektor?

Lørenskog kulturskole er en sentral faktor i lokalt kulturliv, og et ressurssenter for opplæring i kunstfag. Kulturskolen driver utstrakt samarbeid med kulturhuset, grunnskoler, barnehager, helsesektor, skolekorpset, lokale og regionale kunst- og kulturorganisasjoner.

Administrasjonen består av rektor, assisterende rektor/produsent og inspektør. Ca 21 årsverk fordelt på 35 fast ansatte og 15 frilansere driver undervisning i instrumenter, sang, visuell kunst, dans. Hovedtyngden av undervisningen foregår i Lørenskog hus i tilrettelagte, moderne lokaler. Kulturskolen har også ansvar for Aktivitetshuset Volt, et lavterskeltilbud for ungdom, med blant annet studio, kafédrift, gaming og nysirkus.

Arbeidsoppgaver

Lede en ambisiøs og kompetent avdeling og sørge for faglig utvikling som ledd i å gi riktige tilbud til kommunens innbyggere

Personal – og økonomiansvar for kulturskolen og aktivitetshuset Volt

Opprettholde og forsterke Lørenskog kulturskoles gode omdømme som en veldrevet læringsinstitusjon, kulturformidler og profesjonell samarbeidspartner

Lede og utvikle team, rådgivere, prosjektledere, undervisningspersonell og legge til rette for både fleksibilitet og systematisk utvikling

Bidra til gode og sammenhengende tjenester for kommunens innbyggere på tvers av fagområder, virksomheter og tjenesteområder i kommunen

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning innen ett eller flere kunst – og kulturfag

Relevant ledererfaring, fortrinnsvis av større, komplekse organisasjoner og/eller med omstillings- og utviklingsarbeid

Bred erfaring fra kunst -og kulturfeltet, som utøver, pedagog eller leder

Høyere pedagogisk utdanning er en fordel

God forståelse for kulturskolens rolle og samfunnsoppdrag i lokalsamfunnet

Evne til strategisk utvikling av kulturskolens tilbud og virksomhet sammen med kommunens øvrige tjenester

Forståelse for og god kunnskap om økonomi og rammebetingelser

Gode digitale ferdigheter

Erfaring fra offentlig forvaltning og politiske prosesser på lokalt nivå er en fordel

Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

God relasjonsbygger, positiv og opptatt av å se løsninger og muligheter

Engasjert, ambisiøs, utviklingsorientert

Evne til å forstå kulturskolens plass og rolle i helheten

Gode samarbeidsevner og vilje til å skape gode relasjoner på tvers av fag

Trygg og modig som leder og tilgjengelig i arbeidshverdagen

Raus og tilltsbasert lederstil med vekt på samarbeid og åpenhet for de ansattes kompetanse

Sterk kommunikasjonsevne og evne til å skape et godt arbeids- og læringsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

En allsidig og utfordrende lederstilling i et bredt og svært kompetent fagmiljø

En viktig rolle i en samla kulturvirksomhet med fokus på samarbeid og kunnskapsdeling

Gode muligheter for utvikling gjennom tverrfaglig samarbeid

God arbeidstid- og fleksitidsordning

God pensjons- og forsikringsordning

Mulighet for fag/kompetanseutvikling

Spørsmål om stillingen

Nina Kongtorp

Virksomhetsleder kultur og idrett

Mobil: 46 82 13 78

Om oss:

Lørenskog kulturskole leder også 7 større prosjekter:

«Finn din stemme»

Mer enn 400 barn får i dag gratis ukentlig tilbud om aktiviteter etter skoletid.

Elevene velger mellom samspill på marimbaer/djembe, keramikk, redesign, tegnefilm, parkour, luftakrobatikk og koding. Kort presentasjon av FDS: https://vimeo.com/1002693970?share=copy

Den Kulturelle Skolesekken. (DKS)

Lørenskog er direktekommune, dvs. at vi får hele den statlige rammen til drift. Kulturskolen produserer hele programmet selv: https://www.denkulturelleskolesekken.no/lorenskog/overordnet-plan-for-dks/

Valgfaget «Produksjon for Scene» i ungdomsskolene.

Kulturskolen produserer, arrangerer, instruerer og gjennomfører valgfaget «Produksjon for scene» sammen med ungdomsskolene. Faget munner ut i forestillinger i Storstua på Lørenskog Hus.

Unik driftsmodell for ledelse av skolekorpset.

Alle korpselever i kommunen får sin instrumentalopplæring hos kulturskolen. 5 lærere er tilsatt i delstillinger for å jobbe med korpset. Det opereres med 4 nivåer av undervisning og samspill for korpselevene.

Musikkterapi

Lørenskog har mer enn 400% stilling i musikkterapi. Det skjer på sykehjemmene, skolene og barnehagene. Vi har også åpent tilbud i individuell musikkterapi på kveldstid og musikalsk ledelse både av «Lørenskog Demenskor» og «Vasshjulet Tut & Blæs» (tirettelagt korps).

Fargespill

Fra 2025 er Lørenskog en «Fargespill-kommune», med alt det innebærer av aktivitet og forestillinger. Vi har vår første forestilling i mai. 2026 (www.fargespill.no)

Kulturskoletimen

To team av lærere (blås/slagverk og stryk) rullerer med åtte ukers undervisning på 3. trinn i alle barneskolene.

Annet

Som ansatt i Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert. Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

I henhold til Offentleglova § 25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere vil få varsel, dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke tas til følge.