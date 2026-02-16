Avdelingen har 12 ansatte, en rekke gjestelærere fra inn- og utland og 24 studenter fordelt på årsstudium og masterutdanning.

Operahøgskolens oppgave er å utdanne operasangere. Skolen har sammen med Norges musikkhøgskole og Den Norske Opera og Ballett ansvar for operautdanningen i Norge, og utgjør sammen med avdeling Teater – og Dans et dynamisk scenekunst miljø, som har ni scener og en profesjonell sceneteknisk stab til disposisjon.

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva.

Professor/ førsteamanuensis innen operaregi

Kunsthøgskolen i Oslo – Operahøgskolen

Bli med i et kreativt miljø ved Operahøgskolen! Vi søker professor/førsteamanuensis i operaregi.

Operahøgskolen utlyser en 40% fast stilling som førsteamanuensis/professor i operaregi. Stillingen omfatter undervisning og interpretasjon. Undervisningsformen vil normalt være i gruppe, men kan også gjøres i andre former som for eksempel individuell undervisning eller i samarbeid med andre lærerkrefter. Stillingen som førsteamanuensis/professor er underlagt dekan.

Stillingsinnehaveren skal på kollegial basis ta aktivt del i arbeidet med å styrke og videreutvikle fagområdet ved Operahøgskolen.

Undervisningen foregår på norsk og/eller engelsk.

Det forutsettes at du deltar i avdelingens strategiske utvikling og bidra til fleksibel bruk av avdelingens samlede ressurser.

Arbeidsoppgaver

Du vil blant annet ha følgende arbeidsoppgaver:

Regi av sceniske produksjoner

Undervisning og veiledning av operastudenter

Workshops

Undervise og formidle konseptutvikling innenfor operaregi

Undervise i historie innen operaregi

Være sensor for registudenter både på Teaterhøgskolen og Operahøgskolen

Kunnskapsformidling

Være Operahøgskolens hovedansvarlig for spesialiseringen i operaregi, undervise og veilede opera registudentene.

Noe administrativt arbeid må påregnes

Det forventes at vedkommende holder seg oppdatert innen fagområdet og etterstreber faglig utvikling.

Kvalifikasjonskrav

Du må dokumentere:

Omfattende virksomhet som operaregissør på høyeste nivå i henhold til internasjonal standard

Relevant bredde og fordypning innen operafaget

Dokumentere praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning

Kunstneriske arbeider på høyt profesjonelt nivå

Ha et faglig internasjonalt og nasjonalt nettverk

Ha god kjennskap til opera-relevante språk som italiensk, tysk og fransk. Søkeren må, i tillegg til engelsk, beherske et av de skandinaviske språkene.

Ved tilsetning vil det i tillegg til faglig kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Til stillingen som førsteamanuensis:

Doktorgrad innen relevant fagområde, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert enten ved vitenskapelig arbeid eller kunstnerisk arbeid av samme omfang og kvalitet

Utdannings faglig kompetanse jf.§ 3-8

Til stillingen som professor:

Doktorgrad innen relevant fagområde, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert enten ved vitenskapelig arbeid eller kunstnerisk arbeid av samme omfang og kvalitet

Utdannings faglig kompetanse jf.§ 3-8

Vesentlige bidrag til forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå, i samsvar med internasjonale eller nasjonale standarder innen fagområdet.

For begge stillingskategoriene gjelder følgende:

Evne til å utvikle og formulere sammenheng mellom kunstnerisk utviklingsarbeid, praksis og læring

Dokumentert omfattende undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse på BA- og MA-nivå

Erfaring med ressursstyring, planlegging og administrasjon

Nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk

Søkere må ha solide og allsidige kunnskaper innenfor flere av områdene som fagfeltet dekker

Beherske engelsk muntlig og skriftlig

Administrasjonsspråket ved Kunsthøgskolen er norsk, og søkere må beherske et av de skandinaviske språkene. Eller tilgodegjøre seg dette i løpet av de to føreste årene i stillingen. Språkkunnskaper i norsk, evt. et annet skandinavisk språk

Unntak fra kvalifikasjonskravene ved ansettelse.

Det vises ellers til de generelle kompetansekrav som fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper

Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Evne til å utvikle studentenes kreativitet og tekniske ferdigheter i et helhetlig perspektiv

Evne til å bidra til et åpent og godt læringsmiljø

Kunsthøgskolen tilbyr

Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka

Gode utviklingsmuligheter

Stort kunst- og kulturtilbud

Trening i arbeidstiden

God pensjonsordning og mulighet for gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ – brutto som Professor: kr 800 000-940 000, som Førsteamanuensis kr 720 000-820 000 i 100% stilling, avhengig av kvalifikasjoner. Til fradrag i lønn går 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknaden bør formuleres slik at kompetanse ut ifra kvalifikasjonskrav som nevnt over kommer tydelig fram. Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi i tilknytning til kunstnerisk praksis, samt motivasjon for stillingen.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

Vitnemål og attester

Fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet / utviklingsarbeid – se neste avsnitt

Dokumentasjon av pedagogisk virksomhet

Annet materiale som har relevans for stillingen

Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid skal bestå av:

Dokumentasjon av konserter, forestillinger o.a. ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner

Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet Kunstneriske priser, konsertengasjement

Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert.

Det er anledning til å levere inntil 10 kunstneriske arbeider. Søker skal sende inn et eget vedlegg til søknaden med oversikt over innsendte vedlegg / arbeid.

Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Annet søknadsmateriale som ikke kan lastes opp elektronisk ettersendes pr post i 4 eksemplarer, og skal være innsendt HR, innen søknadsfristens utløp.

Postadresse: Kunsthøgskolen i Oslo v/HR, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge.

Generelle krav

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i cv, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Høgskolens ansettelsesråd er tilsettingsmyndighet.

Spørsmål om stillingen

Anna Elisabet Atar Einarsson

Dekan

+4798662976

annaeina@khio.no

Seksjon for Mennesker og organisasjon

For tekniske spørsmål

hr@khio.no