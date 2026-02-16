Professor/ førsteamanuensis innen operaregi
Kunsthøgskolen i Oslo – Operahøgskolen
Bli med i et kreativt miljø ved Operahøgskolen! Vi søker professor/førsteamanuensis i operaregi.
Operahøgskolen utlyser en 40% fast stilling som førsteamanuensis/professor i operaregi. Stillingen omfatter undervisning og interpretasjon. Undervisningsformen vil normalt være i gruppe, men kan også gjøres i andre former som for eksempel individuell undervisning eller i samarbeid med andre lærerkrefter. Stillingen som førsteamanuensis/professor er underlagt dekan.
Stillingsinnehaveren skal på kollegial basis ta aktivt del i arbeidet med å styrke og videreutvikle fagområdet ved Operahøgskolen.
Undervisningen foregår på norsk og/eller engelsk.
Det forutsettes at du deltar i avdelingens strategiske utvikling og bidra til fleksibel bruk av avdelingens samlede ressurser.
Arbeidsoppgaver
Du vil blant annet ha følgende arbeidsoppgaver:
- Regi av sceniske produksjoner
- Undervisning og veiledning av operastudenter
- Workshops
- Undervise og formidle konseptutvikling innenfor operaregi
- Undervise i historie innen operaregi
- Være sensor for registudenter både på Teaterhøgskolen og Operahøgskolen
- Kunnskapsformidling
- Være Operahøgskolens hovedansvarlig for spesialiseringen i operaregi, undervise og veilede opera registudentene.
- Noe administrativt arbeid må påregnes
Det forventes at vedkommende holder seg oppdatert innen fagområdet og etterstreber faglig utvikling.
Kvalifikasjonskrav
Du må dokumentere:
- Omfattende virksomhet som operaregissør på høyeste nivå i henhold til internasjonal standard
- Relevant bredde og fordypning innen operafaget
- Dokumentere praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
- Kunstneriske arbeider på høyt profesjonelt nivå
- Ha et faglig internasjonalt og nasjonalt nettverk
- Ha god kjennskap til opera-relevante språk som italiensk, tysk og fransk. Søkeren må, i tillegg til engelsk, beherske et av de skandinaviske språkene.
- Ved tilsetning vil det i tillegg til faglig kompetanse bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
Til stillingen som førsteamanuensis:
- Doktorgrad innen relevant fagområde, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert enten ved vitenskapelig arbeid eller kunstnerisk arbeid av samme omfang og kvalitet
- Utdannings faglig kompetanse jf.§ 3-8
- Vesentlige bidrag til forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå, i samsvar med internasjonale eller nasjonale standarder innen fagområdet.
For begge stillingskategoriene gjelder følgende:
- Evne til å utvikle og formulere sammenheng mellom kunstnerisk utviklingsarbeid, praksis og læring
- Dokumentert omfattende undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse på BA- og MA-nivå
- Erfaring med ressursstyring, planlegging og administrasjon
- Nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk
- Søkere må ha solide og allsidige kunnskaper innenfor flere av områdene som fagfeltet dekker
- Beherske engelsk muntlig og skriftlig
- Administrasjonsspråket ved Kunsthøgskolen er norsk, og søkere må beherske et av de skandinaviske språkene. Eller tilgodegjøre seg dette i løpet av de to føreste årene i stillingen. Språkkunnskaper i norsk, evt. et annet skandinavisk språk
Unntak fra kvalifikasjonskravene ved ansettelse.
Det vises ellers til de generelle kompetansekrav som fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
Personlige egenskaper
- Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Evne til å utvikle studentenes kreativitet og tekniske ferdigheter i et helhetlig perspektiv
- Evne til å bidra til et åpent og godt læringsmiljø
Kunsthøgskolen tilbyr
- Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø i flotte lokaler på Grünerløkka
- Gode utviklingsmuligheter
- Stort kunst- og kulturtilbud
- Trening i arbeidstiden
- God pensjonsordning og mulighet for gunstig lån i Statens Pensjonskasse
Lønn etter statens regulativ – brutto som Professor: kr 800 000-940 000, som Førsteamanuensis kr 720 000-820 000 i 100% stilling, avhengig av kvalifikasjoner. Til fradrag i lønn går 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.
Søknad
Søknaden bør formuleres slik at kompetanse ut ifra kvalifikasjonskrav som nevnt over kommer tydelig fram. Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi i tilknytning til kunstnerisk praksis, samt motivasjon for stillingen.
Som vedlegg til søknaden skal følge:
- Vitnemål og attester
- Fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet / utviklingsarbeid – se neste avsnitt
- Dokumentasjon av pedagogisk virksomhet
- Annet materiale som har relevans for stillingen
Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid skal bestå av:
- Dokumentasjon av konserter, forestillinger o.a. ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner
- Publikasjoner basert på søkerens skapende og/eller utøvende virksomhet Kunstneriske priser, konsertengasjement
Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert.
Det er anledning til å levere inntil 10 kunstneriske arbeider. Søker skal sende inn et eget vedlegg til søknaden med oversikt over innsendte vedlegg / arbeid.
Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Annet søknadsmateriale som ikke kan lastes opp elektronisk ettersendes pr post i 4 eksemplarer, og skal være innsendt HR, innen søknadsfristens utløp.
Postadresse: Kunsthøgskolen i Oslo v/HR, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge.
Generelle krav
Den som tilsettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Det kan være aktuelt med endring av arbeidsoppgaver på grunn av fremtidig utvikling av studieprogrammer ved avdelingen.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.
Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i cv, religion, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf.Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.
Høgskolens ansettelsesråd er tilsettingsmyndighet.
Spørsmål om stillingen
Anna Elisabet Atar Einarsson
Dekan
+4798662976
annaeina@khio.no
Seksjon for Mennesker og organisasjon
For tekniske spørsmål
hr@khio.no