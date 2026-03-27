Rødde folkehøgskole ligger 15 km sør for Trondheim sentrum. Skolen har internat med plass til 100 elever. Rødde er en kristen folkehøgskole og er eid av Norsk Luthersk Misjonssamband.

Medlærer musikklinja Beats Production

Musikklærer på kristen folkehøgskole

Rødde folkehøgskole har fra og med 01.08.2026 til og med 31.07.2027 ledig en ettårig prosjektstilling i 50-80 % som musikklærer:

Arbeidsoppgaver:

Du vil få medansvar for linja Beats Production der elevene lærer produksjon av elektronisk musikk, musikkteknologi og utvikler kreativiteten sin. Du må ha erfaring med ett eller flere av programmene FL Studio, Ableton og Logic. En utenlands studietur hører med til opplegget på linja.

Stillingsstørrelsen avhenger av hvorvidt du også har kompetanse i å undervise i andre fag og emner som skolen har behov for samt kompetanse og motivasjon for sosialpedagogisk arbeid rettet mot alle elevene slik som tilsynsvakter og medansvar på ulike arrangement.

Ønska kvalifikasjoner og egenskaper:

Vi søker deg som har utdanning og erfaring innenfor musikkteknologi, musikkproduksjon, låtskriving og gjerne også andre fag. Det er ønskelig at du har ferdigheter innen ett eller flere av områdene miksing, mastering, topline og tekstskriving og evne til å spille instrument.

Du ønsker å skape et godt og inkluderende læringsmiljø for alle elevene og har evne til å se og følge opp den enkelte elev både faglig og sosialt. Du liker å bidra, har gode samarbeidsevner, er fleksibel og løsningsorientert og har god arbeidskapasitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Den som ansettes må kunne være med å bidra til å realisere skolens kristne målsetting i samsvar med vedtektene og verdidokumentet for skolen. Søkere må kunne gi opplysninger om dette. Før ansettelse må politiattest fremlegges, jfr. folkehøgskoleloven §12.

Vi tilbyr:

Rødde folkehøgskole har et godt og stimulerende arbeidsmiljø. Her vil du få utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lover, forskrifter og avtaler for ansatte i folkehøgskolen. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Mer informasjon om skolen og linja finner du på www.rodde.fhs.no

Nærmere opplysninger får du hos rektor Kåre Rein, tlf 41 62 35 40.

Søknad med CV sendes til rektor@rodde.fhs.no innen 15. april.

Velkommen som søker!

Kontaktperson for stillingen

