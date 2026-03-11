Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

Hammerfest kulturskole

Nå kan du sikre deg jobb som kulturskolelærer i fast 100 % stilling i Hammerfest!

Hammerfest kulturskole holder til i byens storstue, Arktisk kultursenter, midt i sentrum. Vi har egne lokaler med undervisningsrom, kunstrom, samspillsrom og dansesal.

Kulturskolen har pr. dags dato ca. 270 elever, men vi har plass til flere. Vi er til sammen 12 ansatte som jobber i ulike stillingsstørrelser.

Hammerfest er en flott by å bo i. Vi har et rikt kulturliv, stor aktivitet knyttet til fritid og mye flott natur.

Som lærer i kulturskolen i Hammerfest får du gode muligheter til å være kreativ, komme med nye ideer, skape, møte barn, unge og voksne og bidra til å utvikle kulturlivet videre.

Kulturskolen har barn og unge som hovedmålgruppe, men vi tar også inn voksne elever når vi har kapasitet.

Høres dette interessant ut?

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat hvis du vil vite mer om stillingene og Hammerfest!

Stillingsinformasjon

Fast 100 % stilling som kulturskolelærer i Dans

Fast 100 % stilling som kulturskolelærer i Band/slagverk

Arbeidstid:

I hovedsak arbeid dag/ettermiddag/kveld. Noe helgearbeid må påregnes

Arbeidsoppgaver

Kulturskolelærere:

Planlegge og gjennomføre undervisning fra barn til voksne i kulturskolen

Gjennomføre prosjekter etter bestilling i grunnskole/barnehage

Utvikle eget fag og område og arbeide aktivt med rekruttering til kulturskolen

Delta i kulturskolens utviklingsarbeid

Organisering av prosjekter/konserter og legge til rette for at elever får mulighet til å delta på disse

Ca. 10 % av stillingen kan brukes til utøvende virksomhet i regi av kulturskolen

For dansepedagog:

Undervise grupper i dans helt fra 3 år og opp til voksne

Kunne undervise i ulike stiler og tilpasse undervisning på ulike nivå

For band/slagverk:

Individuell og/eller gruppeundervisning på slagverk

Jobbe aktivt med å fremme bandaktivitet og da ha kompetanse på bass/gitar og eventuelt rytmisk piano

Kvalifikasjonskrav

Søknad sendes elektronisk via Jobbnorge. Vi ber om at du leverer fullstendig søknad der all utdanning og arbeidserfaring er registrert.

Utdanning

Dans:

Høyere kunstfaglig utdanning eller faglærerutdanning innenfor fagområdet Dans

Praktisk pedagogisk utdanning eller annen relevant pedagogisk utdanning

Band/slagverk:

Høyere kunstfaglig utdanning eller faglærerutdanning innenfor fagområdet Band/slagverk (eks. slagverk, bass/gitar, rytmisk piano)

Praktisk pedagogisk utdanning eller annen relevant pedagogisk utdanning

Fyller du det kunstfaglige kravet, men mangler pedagogikk, kan du også søke. Eventuell tilsetting vil medføre krav om å gjennomføre Praktisk pedagogisk utdanning snarest etter avtale med leder.

Benytt gjerne vitnemålsportalen til dokumentasjon av høyere utdanning.

Det er ønskelig at utenlandsk utdanning er vurdert av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Ferdigheter og personlige egenskaper

Vi ser etter deg som;

har god relasjonskompetanse, gode samarbeidsevner og ser kulturskolen som helhet

liker å jobbe med kreative prosesser og takle økt arbeidsmengde i enkelte perioder

er fleksibel, liker å jobbe med mennesker og ser muligheter i den enkelte

har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Ved tilbud om stilling vil det bli stilt krav om politiattest og egenerklæring vedrørende tuberkuloseundersøkelse, hjemlet i henholdsvis Opplæringslova § 17-11 og Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1.

Dette tilbyr vi

I denne stillingen har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje.

Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter. Her finner du informasjon om offentlig tjenestepensjon

Videre får du:

Gode muligheter for videre- og etterutdanning

Eget introduksjonsprogram for nyansatte

Lønn etter avtaleverk

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer.

Jobbe og bo i Hammerfest kommune

Hammerfest kommune ligger i innsatssonen i Finnmark og Nord-Troms, her får du for tiden:

Skattefradrag på alminnelig inntekt

Gratis barnehageplass

Nedskriving av studielån

Nærhet til alt

Velkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn og et godt sted å bo!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=F8ZcoEu74n4&ab_channel=Hammerfestkommune

Generell informasjon

Når du søker jobb hos oss, vil navnet ditt stå på en offentlig søkerliste. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette.

Kontaktperson for stillingen

Ingrid Flatøy

Avdelingsleder Kulturskolen

+47 46 84 83 85