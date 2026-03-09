UiT Norges arktiske universitet

Om stillingen

Ved Musikkonservatoriet er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis i musikkpedagogikk. Stillingen er de tre første årene finansiert gjennom Forskningsmiljøløftet under ordningen UiT talent. Stillingen er en unik mulighet til å delta i oppbyggingen av et toppforskningsmiljø i musikkpedagogikk med gode betingelser for forskning- og utviklingsarbeid i stillingen.

Musikkonservatoriet tilbyr utøvende og pedagogiske utdanninger i klassisk musikk, rytmisk musikk og drama. Det omfatter musikkøving på bachelornivå, og hørelæredidaktikk, instrumentaldidaktikk og musikkøving på masternivå, i tillegg til enkeltemner og årsstudium. Musikkonservatoriet er en del av UMAK – Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag.

Arbeidssted er UiT i Tromsø, og stillingen er ledig fra august 2026.

Tromsø har et rikt musikk- og kulturliv som åpner opp for mange muligheter som frilansmusiker til eksterne engasjementer både som pedagog og utøver.

Arbeidsoppgaver

Stillingen har sin tilhørighet til forskningsgruppen InOvation (kunstfagspedagogikk), og den som ansettes skal tre inn som nestleder av forskningsgruppen InOvation ved instituttet. Den som ansettes skal bidra til å lede og koordinere forskningsaktiviteten i gruppen, samt støtte fagansatte i forskningsrelaterte oppgaver.

Stillingen er de tre første årene finansiert gjennom Forskningsmiljøløftet under UiT talent med mål om å øke ekstern prosjektfinansiering av forskning som utføres ved instituttet. Dette vil være en sentral oppgave for den som ansettes. Den som ansettes vil videre tildeles en mentor som skal støtte forskningsmiljøet i å nå mål om økt ekstern finansiering.

I undervisningsdelen av stillingen vil arbeidsoppgaver kunne være emneansvar i masterutdanningene, planlegging og gjennomføring av undervisning på alle nivå innenfor sitt fagområde, evaluering, veiledningsoppgaver, og eksamensoppgaver i samarbeid med relevante samarbeidspartnere. Undervisningsoppgaver vil tildeles i henhold til kompetanse og besluttes etter dialog med instituttleder.

UMAK er opptatt av tverrfaglig samarbeid, både innenfor forskning, veiledning og undervisning. Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeid innen forskning og undervisning innenfor eget fagfelt, og også tverrfaglig, i tett samarbeid med instituttleder og nestleder forskning ved instituttet.

Andre oppgaver kan komme etter avtale med instituttleder.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

instituttleder Stig Mathisen

e-post: stig-roar.mathisen@uit.no, telefon: +47 77 62 08 54

professor Hilde Blix

e-post: hilde.blix@uit.no, telefon: +47 77 66 05 32 eller +47 954 35 508

Kvalifikasjoner

Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis innenfor fagområdet musikkpedagogikk i henhold til krav gjengitt i Forskrift til universitets- og høyskoleloven (universitets- og høyskoleforskriften)

For stillingen kreves:

doktorgrad i musikkpedagogikk eller annet relevant pedagogisk fagområde, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert enten ved vitenskapelig arbeid eller kunstnerisk arbeid av samme omfang og kvalitet

utdanningsfaglig kompetanse (kan tilegnes, se punkt om krav til utdaningsfaglig kompetanse – basiskompetanse)

krav om norsk / skandinavisk språk ferdigheter, samt engelsk språk (se punkt om språkkrav)

Det vil legges vekt på søkers:

forskningserfaring innen musikkpedagogikk eller musikkteoretiske fag

erfaring med ekstern finansierte FoU-prosjekter

motivasjon for stillingen

andel av forskningserfaring

interesse for forskning innen musikkpedagogikk

personlige egnethet for stillingen (se punkt om personlige egenskaper)

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

selvstendig forskning utover doktorgrad

erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering

gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Selvstendig forskning utover doktorgrad skal dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne fra doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet / antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og / eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og / eller søknadsarbeid.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Språkkrav

Du må dokumentere ferdigheter i norsk/skandinavisk språk på minimum nivå B2 i Det felles europeiske rammeverket for språk, samt engelsk språk flytende, både skriftlig og muntlig. Nye ansatte som ikke oppfyller språkkravet, må gjøre det innen tre år etter tiltredelse. UiT vil legge til rette for gjennomføring av norskkurs.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Se her hvordan du dokumenterer basiskompetansen: Om pedagogisk mappe – Result

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Personlige egenskaper

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet. Vi søker kandidater som blant annet har:

gode samarbeidsevner

evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer, studenter og samarbeidspartnere.

evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Kjønnsrepresentasjon og mangfold

UiT ønsker kjønnsbalanse i undervisnings- og forskerstillinger. Ved likeverdige kvalifikasjoner vil det underrepresenterte kjønn prioriteres.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi kan tilby

mulighet for å søke FoU-termin

et godt arbeidsmiljø

gode velferdsordninger

gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. I denne stillingen avsetts ca. 5 % av tiden til administrasjon. Av resterende stillingsandel (95 %) fordeles ca. 70 % til forskning og opp til 25 % til undervisningsoppgaver. Etter de tre første årene under Forskningsmiljøløftet, vil den ansatte gå over til en fordeling av tiden som følger norm for førsteamanuenser.

Som en norm vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen.

vi ber søker redegjøre/reflektere for sin kompetanse i forhold til de krav og ønsker som fremkommer av utlysningen.

en beskrivelse (maks to sider) av hvordan søkeren passer inn i InOvations forskningsprofil

en beskrivelse av hvordan søkeren ser for seg å bidra til forskningen i fagmiljøet

CV med oversikt over utdanning, praksis / erfaring og faglig arbeid

fullstendig liste over publikasjoner / vitenskapelige arbeider

beskrivelse av vitenskapelige arbeider, særlig de arbeidene søkeren anser som mest betydningsfull for denne stillingen og som ønskes tillagt særlig vekt ved sakkyndig vurdering

vitnemål og karakterutskrift for alle grader

attester

kontaktinformasjon til 3-4 referanser

dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse enten i form av pedagogisk mappe eller kursbevis på gjennomført universitetspedagogisk basiskompetanse som UNIPED 100 ved UiT eller tilsvarende fra andre universitet

inntil ti vitenskapelige arbeider / kunstneriske arbeider (publiserte og upubliserte) som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen / sakkyndig vurdering. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

dokumentasjon av norsk språk, kan dokumenteres ved følgende vitnemål fra videregående kursbevis norskprøve

dokumentasjon på engelskferdigheter, kan dokumenteres ved følgende: vitnemål I norsk videregående skole (140 timer), skriftlig og muntlig TOEFL (Test of English as a Foreign Language) IELTS (International English Testing Service) fullført universitetsgrad I engelsk språk og litteratur (60 ECTS) har fullført ett år på videregående eller ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk har fullført en engelskspråklig mastergrad



Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Vurdering av søkerne

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det vil også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

