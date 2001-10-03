Releasekonsert med Dipsomaniacs

Trondheimsbaserte Dippsomaniacs brøt i mai samarbeidet med MNW Records. Nå slår Øyvind Holm & co. tilbake med albumet «Stethoscopic Notion» i både vinyl- og CD-utgave. Samtidig inviterer de til konsert på So What i Oslo onsdag 3. oktober.

Dipsomaniacs har i de siste årene opplevd suksess på radio (særlig P3), og deres forrige album «Braid Of Knees» fikk strålende kritikker i inn- og utland. De har spilt på festivaler i Los Angeles (International Pop Overthrow) og Sverige (Emmaboda 01), har vært på turné i Danmark, og dessuten spilt på Quartfestivalen.

«Stethoscopic Notion» er nå ferdig innspilt (Nidaros Studio), og omtales av distributør Tuba som et nytt, godt Dipsomaniacs produkt med Øyvind Holms stilsikre sans for arrangementer og detaljer, komplett med bådestrykere, blåsere og theremin. Hele 11 gjestemusikere har fått plass på platen.

Nytt er også samarbeidet med Art Difuria fra Photon Band. To låter på «Stethoscopic Notion» er signert Holm/Difuria, og som en kuriositet kan det også nevnes at Øyvind Holms baklengsgitar blir å høre på Photon Bands neste album.

Den første singelen, «Dulcimer’s Dream», har allerede rukket å få meget bra anmeldelser i den psykedeliske, engelskspråklige nettfanzinen Ptolemaic Terrascope og vårt hjemlige musiq.no, det det heter: «Det florerer av bra, og ikke fult så bra, retro-band på den store musikkplaneten vår. Dipsomaniacs tilhører første kategori, altså bra-, eller rettere sagt, meget bra-kategorien.»

I vinter avsluttet Dipsomaniacs sitt samarbeid med Progress/MNW, og bandleder Øyvind Holm uttalte den gang følgende om den kommende platen til Ballade:

— Det er vanskelig å si helt hvordan den nye plata blir, da vi står midt oppe i produksjonen. Den er nok mer direkte og låtorientert enn «Braid Of Knees». Vi jobber mye med arrangementene; både på instrument- og vokalsiden. En del gjestemusikere vil også bli bragt inn for å krydre det hele. Hvis vi kan si at «Braid Of Knees» hadde en fot i britisk vimsepsykedelia, vil denne lene seg mer mot USAs vestkyst. Mange av grunnkompene er spilt inn live i studio, og det gir også en helt annen dynamikk og flyt i bandet.

CD-utgaven av «Stethoscopic Notion» blir gitt ut på verdensbasis av det australske selskapet Camera Obscura Records, mens albumet også kommer i vinylformat på norske Apartment Records.

Etter releasekonserten på So What 3. oktober, står Blæst i Trondheim (7. oktober) og Kaos i Tromsø klare til å ta i mot Dipsomaniacs. Konserter i Bergen og Stavanger er også i emming.