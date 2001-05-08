Ramones-hyllest i kveld

So What i Oslo inviterer til minnekonsert for den amerikanske punk-pioneren Joey Ramone i kveld, tirsdag 8. mai. Blant de mange artistene som stiller opp med skinnjakker og «Gabba Gabba Hey!»-buttons finner vi bl.a. folk fra Euroboys, Turboneger, The Ricochets og Backstreet Girls, samt Jan Vardøen.

Minnekonserten for Joey Ramone har gratis entré, og byr på et all star-band med medlemmer fra bl.a. Mormones, The Graves og Trashcan Darlings. På scenen vil det også dukke opp folk fra Ricochets, Silver, The Yum Yums, Backstreet Girls. Først ut er bandet Vince Lombardi, som består av Knut Schreiner, Larry fra Helvete, Happy Tom og Anders Møller. Happy Tom er identisk med Thomas Seltzer fra Turboneger, som for øvrig er aktuelle med hyllestplaten «Alpha Motherfuckers», der store norske og utenlandske artister som Queens Of The Stone Age, Supersuckers, Therapy, Satyricon og Motorpsycho gjør sine versjoner av Turbonegers låter.

Joey Ramone var vokalist i The Ramones, som var en av de aller viktigste gruppene i den gryende punk-scenen på midten av 70-tallet. New York-bandet platedebuterte i 1976, og var sterkt med på å påvirke den musikkrevolusjonen som Sex Pistols & co. gjennomførte i England på denne tiden. Bandet ble kjent for å spille kjappe, korte og høyst iørefallende låter, som dannet en sterk kontrast til den mer pompøse ånden som rådet blant rockeliten på denne tiden. Bandet ga ut i alt fjorten album, der i hvert fall trekløveret «The Ramones», «The Ramones Leave Home» og «Rocket To Russia» bør regnes som klassikere, med låter som «Blitzkrieg Bop», «Sheena Is A Punk Rocker», «Now I Wanna Sniff Some Glue», «Beat On The Brat» og «Judy Is A Punk». Både musikalsk, utseendemessig og i holdninger endte de opp med å inspirere flere generasjoner av musikere – også her i Norge, slik kveldens minnekonsert beviser.

Joey Ramone, som egentlig het Jeffrey Hymes, gikk bort 15. april. Den 19. mai ville han ha fylt femti år.

Kveldens arrangementet er i regi av den norske fanklubben til Ramones, og skal etter planen rundes av med Euroboys og Jan Vardøen. Dørene åpner 21:00, og det vil bli Ramones-videoer på storskjerm før konserten tar til.