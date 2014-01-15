Tidligere musiker, platedirektør og manager Per Eirik Johansen er død, 54 år gammel.

Avisa Nordlys meldte i dag at Per Eirik Johansen døde natt til 15. januar under et besøk i Oslo.

Johansen startet sin karriere som musiker i punkband, og fortsatte i platebransjen hvor han etter hvert hadde direktørstillinger i selskapene Virgin og EMI Norge.

Han jobbet med en rekke sentrale norske artister, blant disse, Lene Marlin, Ble Canto, Sondre Lerche, Madrugada, Röyksopp, Kings of Convenience og Morten Abel.

De siste årene var han bosatt i New York, hvor han jobbt som mangager, blant annet for Sivert Høyem og Jarle Bernhoft.

