Konserter på Studentersamfunnet

Skumma Kultur: Konsert byr fredag på konsert med Pornshot, Don Juan Dracula & Lukas Kasha på Betong i Oslo.

Skumma Kultur: Konsert er en konsertserie med formål å presentere nye, spennende norske «up & coming» band og artister på studentenes storscene, Betong.

Høstens første Skumma Kultur: Konsert byr på band med noe mer erfaring på baken enn det som tidligere har vært vanlig, heter det i en pressemelding fra Clubstyret ved Chateau Neuf. Pornshot, Don Juan Dracula & Lukas Kasha har både Quart-spilling, by:Larm, radiohits og annen moro på skrytelista, og skal alle ha fått mye skryt for sine livekonserter.

Pornshot frontes av karismatiske Fiona Sandvik, som spiller gitar, synger og skriver de fleste av låtene, Don Juan Dracula fra Oslo/Åsgårdstrand beskrives som «casiopopens rocka redningsmenn», mens Lukas Kasha er aktuelle med EPen «You Are My Drug».

Videre konserter på Betong i perioden frem til 5. september byr på navn som Bronco Busters og Bjørn Berge, mens det fredag 25. august blir en stor Elvis-festival med bl.a. Trond Granlund og Kjell Elvis.