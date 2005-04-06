Fra Bach til Laibach: 20 år med Sort Kanal

Norsk nærradios eldste program, Sort Kanal, fyller 20 år, og har lagt feiringen til Blå i Oslo, onsdag 6. april. Det blir i den forbindelse konserter med med bl.a. Origami Arktika, Alexander Rishaug, Andreas Meland og DEL, samtidig som man lover kryptiske visuelle effekter på storskjerm og diskotek med sjeldent hørte lyder. Moderskipet Radio Nova arrangerer i disse dager også Novafest 05, som bl.a. byr på konserter med The Mormones, Kolokol, Zweizz og DePress med Andrej Nebb i spissen. – Alle snakker så varmt om norsk rock og pop om dagen, men jeg synes det er ganske langt mellom det virkelig nytenkende, sier Sort Kanal-sjef Trond Bremnes til Ballade.

Av Arvid Skancke-Knutsen

«Det smales svært tilfredsstillende seier over det brede», har vært et av slagordene til Sort Kanal, som for første gang gikk på luften i 1984, og siden har vært sendt ukentlig.

Det var Ina Blom og Sigurd Weseth som i sin tid startet Sort Kanal, men en ny redaksjon tok over i 1985 – og har holdt stand siden. Det er altså denne delen av Sort Kanal som jubilerer. «Den gode musikks seier over den onde» er et annet av programmets mottoer, og Sort Kanal kom i første rekke på luften etter lang tids misnøye med det snevre musikkutvalget NRK serverte.

— Den gang satt jo folk som Vidar Lønn Arnesen og Ivar Dyrhaug og blokkerte det meste, sier Trond Bremnes, som har vært sentral i Sort Kanal de siste tyve årene. – Det var mye spennende musikk som aldri ble spilt på norsk radio, slik som Foetus, Sonic Youth, Lydia Lunch og Swans. Jeg var en av de som ivret for at man burde få lokale radioer, og sørge for at de fikk en virkelig alternativ musikkprofil.

Sort Kanal blir gjerne betegnet som et «smalt» og sært musikkprogram, men mener selv at de tilbyr noe av det bredeste reportoaret av alle musikkprogrammer: Sort Kanal favner allslags avantgarde, eksperimentell og nyskapende musikk; minimalisme, elektronika, støy, improvisert, collage, sampling, jazz, ny musikk, punk, new wave, etnisk, alternativ pop og rock, med mer.

— Selv om Radio Nova og RadiOrakel var friske pust på midten av 80-tallet, var det mye gammel musikk som hang igjen også hos dem, mener Bremnes, som på den tiden også hadde vært en av drivkreftene bak den viktige avantgarde-fanzinen Kitsch. – Det hadde skjedd mye bra i fortsettelsen av new wave-scenen, uten at det fikk noe gjennomslag her hjemme. I dag er situasjonen mye bedre, der flere programmer prøver å ta pulsen på den nyskapende undergrunnsscenen.

Radio Nova startet 16. mars 1982 som den første ikke-religiøse nærradioen i Oslo. Sort kanal omtaler seg selv som en autonom enhet i Radio Nova, bestående av rundt femten personer som selv mener de er «skjæringspunktet mellom krypdyrhjernen og det guddommelige intellekt; eller lyden av nattregnet mot et blikktak i Katamandu; eller en nattlig sykkeltur gjennom Sibir med en forskjerm som skrangler; eller musikken som klinger mellom atomene og bølger igjennom det intergalaktiske rommet».

Blant de mest aktive medlemmene i Sort Kanal-redaksjonen for tiden er Stein Eirik Sture, Trond Bremnes, Ola Nersveen, Sverre Johnsen, Vidar Moen og Kai Mikalsen fra Sketch, men redaksjonen har gjennom årene vært gjestet av en rekke medvirkende, deriblant Waldemar Hepstein, Per Olatou, Morten Albildsnes og redaktøren av en herværende nettavis.

20 års-jubileet feires i forbindelse med Novafest 05, og byr på et fint tverrsnitt av en del av det som rører seg på den eksperimentelle, hjemlige musikkscenen om dagen, med navn som Origami Arktika, Alexander Rishaug, Andreas Meland og DEL – samt overraskelser underveis.

— Det er Kai Mikalsen fra Sketch og Kobi som har stått for bookingen, sier Bremnes. – Vi ønsker som vanlig å slå et slag for den virkelig originale musikken. Alle snakker så varmt om norsk rock og pop om dagen, men jeg synes det er ganske langt mellom det virkelig nytenkende. Sånn sett er det ikke så mye nytt om dagen. Samtidig er jo ting veldig demokratisert, der en hver 14-åring med laptop kan gi ut sin egen musikk. Det er nok vanskeligere å orientere seg enn for tyve år siden, mener Bremnes, som selv var den første i Norge som spilte band som Sonic Youth på lufta.

Om grensesprengende og sinnsutvidende musikk er noe som interesserer, kan du definitivt bruke mandagskveldene svært mye dårligere enn ved å peile deg inn på FM 99,3 MHz, som er sendefrekvensen til Radio Nova. Sendingene streames også direkte på nett, til glede for de som ikke befinner seg i hovedstadsområdet – og går mellom 19 og 20 hver mandag.

Dørene til kveldens Sort Kanal-fest på Blå åpner klokken 20. Feiringen er en del av Novafest 05, som ellers kan by på en stor konsert på Chateau Neuf og Betong lørdag 9. april. Her opptrer bl.a. tyske Räuberhöhle og Transformer di Roboter, samt norske band og prosjekter som Kolokol, Next Life, Rama Lama, Kong Sverre, Zeizz (alias Svein Egil Hatlevik fra bl.a. Dødheimsgard og Fleurety) og The Mormones.

Det blir også et gjenhør med legendariske DePress, som i denne inkarnasjonen består av Andrej Nebb, Harald Værnor, Tonje Stoika, Morten Barud og Øyvind Hansen. Det skal være første gang på tolv år at bandet gjør en større opptreden. DePress vil ellers snart gjøre comeback med det ferske albumet «Rekyl», og skal i den forbindelse også spille på bl.a. Folken i Stavanger, Kvarteret i Bergen og Blæst i Trondheim.

Du kan lese mer om Novafest 05 ved å gå til www.radionova.no. Sort Kanal har også sine egne hjemmesider, som du finner på http://www.sortkanal.no.