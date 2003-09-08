Barokk-fest åpner Klassikerserien i Stavanger

Barokkentusiasten og Tysklandsprofessoren Ketil Haugsand setter sitt store preg på åpningen av den populære Klassikerserien til Stavanger Symfoniorkester. Haugsand har plukket fram en stor bukett med kjent og ukjent musikk fra 1600- og 1700-tallet som han presenterer for publikum fredag 12. september, der Haugsand både dirigerer og spiller orgel. Søndag startet SSO også opp en serie på ti konserter med kammermusikk, som tar opp tråden etter den nylig avholdte Kammermusikkfestivalen.

Ketil Haugsand har vært kunstnerisk leder av Norsk Barokkorkester siden 1988 og er internasjonalt anerkjent som en stor kapasitet både som musiker og som spesialist innen tidlig musikk. Det knyttes derfor forventninger til første konsert i Klassikerserien, som altså starter med den eldste delen av orkesterrepertoaret. Konserten gjentas lørdag 13. september i Norheim kirke på Karmøy, der som en konsert i Orgelfestivalen og i samarbeid med Rogaland fylke. Orkesterets egen solopaukist, Odd Børge Sagland fra Sandnes, starter for øvrig fredagens konsert med en liten marsj for pauker.

Klassikerserien som starter med denne konserten, er en serie med seks konserter gjennom sesongen der orkesteret legger vekt på gjenkjennelse for publikum. I tillegg får publikum på alle disse seks konsertene nyte godt av introduksjonen og de den innsiktsfulle verkomtalene til Anders Moberg, en av orkesterets cellister.

— Alt tyder på at Klassikerserien blir enda mer populær enn da den ble introdusert i fjor, spår SSO.

Etter hektiske konsertdager under Truls Mørks kammermusikkfestival har Stavanger Symfononiorkester startet sin egen serie med kammerkonserter.

Søndag 7. september fremførtes den første av i alt ti konserter som SSO presenterer gjennom sesongen frem til juni. Disse konsertene går i Bethel på Løkkeveien søndager kl 19, og i løpet av hele serien vil ikke mindre enn 50 av orkesterets musikere være involvert i denne serien.

