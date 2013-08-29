Bachelor i pop

NISS utvider og blir første tilbyder av et fullverdig bachelorløp innen populærmusikk i Norge.

Denne uken mottok NISS (Nordisk institutt for scene og studio) godkjent akkreditering fra NOKUT, og utvidelsen til et treårig studium i populærmusikk starter allerede denne høsten.

Studiet har historie tilbake til 1995 og høyskoleprogrammet startet opp i 2011, da med et toårig studium.

De to årene har allerede kombinert utøvende og skapende musikk med et tilsvarende fokus på nettverksbygging, og på det å kunne skape sin egen arbeidsplass etter endt grad.

En fullverdig Bachelorgrad i Populærmusikk ved NISS vil åpne nye muligheter for samarbeid, nasjonalt og internasjonalt, både med tanke på studentutveksling og samarbeid innen graden og mot påfølgende masterstudium.

NISS har i flere år samarbeidet med University of Wolverhampton, og fra nå kan studenter velge mellom et treårig studium i Norge, eller en kombinasjon med to år i Norge og ett i England.

«Dette tredje året gir studentene en ytterligere anledning til å utvikle sitt eget uttrykk, blant annet gjennom en større bacheloroppgave som skal lede frem til et større musikalsk produkt. Videre får vi nå tid til å styrke kompetansen innen entreprenørskap, som er et viktig satsningsområde» skriver skolen i en pressemelding.

