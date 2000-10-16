Kulturskolerådet er endelig etablert

Norsk Musikk- og Kulturskoleråd og Norsk Kunstskoleråd har – etter lange drøftinger – gått sammen til en organisasjon. Dette skjedde under landsmøtet i Tromsø, der Norsk Musikk- og Kulturskoleråds styreleder, Lidvin Osland, ble enstemmig til leder for den nye organisasjonen Norsk Kulturskoleråd.

Nyskapningen har altså fått navnet Norsk Kulturskoleråd, og betegnes i en pressemelding som en ny og sterk konstellasjon som vil bli et godt verktøy for å i vareta all kulturell aktivitet og alle kulturelle uttrykk som omfattes av kulturskoletanken: Det være seg dans, drama, teater, sang, musikk, skrivekunst, visuell kunst eller ny-sirkus.

Landsmøtet i Tromsø uttrykker ellers stor tilfredshet med at kirke-, utdannings og forskningsdepartementet har gått med på å opprettholde øremerkede tilskudd til landets kommunale musikk- og kulturskoler, helt i tråd med organisasjonens syn.

Det heter videre i pressemeldingen at mange av landets kulturskoler er så nye at de både må få sjansen til å etablere seg, og vise at de er vel verdt å satse på før tilskuddsmidlene eventuelt legges inn i det generelle rammetilskuddet.