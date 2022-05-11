Budsjettlekkasje: Økning på 800 000 til JM Norway

Regjeringen vil styrke arbeidet med likestilling og mangfold i kulturlivet, og gir organisasjonen JM Norway en økning på NOK 800 000 i revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen legger frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 torsdag 12. mai. I tråd med regjeringens uttalte mål fra Hurdalsplattformen om å føre en offensiv likestillingspolitikk, blant annet gjennom å styrke arbeidet med likestilling og mangfold i kulturlivet, foreslår regjeringen en økning på NOK 800 000 til organisasjonen JM Norway.

JM Norway er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International (JMI) – verdens største internasjonale nettverk for musikk og ungdom – og jobber for å øke deltakelsen i kulturlivet.

– Likestilling og inkludering i kulturlivet er viktig for regjeringa, og vi skal bidra til å bygge ned barrierer for deltakelse og øke tilfanget av talenter fra hele befolkninga. Derfor foreslår vi å øke tilskuddet til JM Norway med 800 000, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til Ballade.

De seneste årene har det vært fokus på behovet for økt rekruttering av jenter i musikkbransjen og for å fortsette arbeidet for kjønnslikestilling i musikkfeltet, som også Ballade har skrevet om en rekke ganger (se blant annet artikler under «Relaterte saker» i venstre marg). JM Norway jobber med en rekke prosjekter for å øke deltakelsen i kulturlivet, og står blant annet sammen med AKKS bak prosjektet LOUD! Bandcamp, som bidrar til å rekruttere jenter og ikke-binære og transpersoner i bransjen.

JM Norway har en målsetting om å styrke representasjonen fra jenter, ikke-binære, transpersoner og mennesker med minoritets- og flyktningbakgrunn i kulturlivet generelt og i musikken spesielt. I disse dager for to år siden fylte organisasjonen 50 år. Daglig leder i JM Norway, Ingunn Sand, fortalte Ballade den gangen at organisasjonen i fem tiår har jobbet for at alle barn og unge skal kunne få tilgang til kulturopplevelser og et internasjonalt musikkliv under mottoet «Making a difference through music». Hun nevnte i tillegg til LOUD! spesielt prosjektene MOVE (utvekslings- og kompetanseprogram), folkemusikkleiren ETHNO, Parkert Piano og KulturIntro for unge flyktninger, som alle har til hensikt å fremme musikkforståelse i tillegg til personlig utvikling for barn og unge. – Vi jobber for at alle barn og unge som ønsker det, skal kunne finne seg en plass i kulturlivet, spesielt de som opplever at det er noe som hindrer dem i å få en plass, sa Sand.

I følge Hurdalsplattformen skal regjeringens likestillingspolitikk gjøre at alle blir inkluderte i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet, og at det skal være et spesielt fokus på de kjønnsskeive bransjene.