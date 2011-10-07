Budsjett med regional profil

Musikkfeltet bør være fornøyd med statsbudsjettet i rene tall, mener kulturforsker Ole Marius Hylland.

Kulturbudsjettet strekker seg langsomt mot den rødgrønne regjeringens mål om å utgjøre 1 % av statsbudsjettet i 2014.

Økningen til musikkformål er på 62,2 millioner kroner og totalt bevilges det 1,1 milliard kroner fra staten til musikksektoren i 2012.

Les også:

— Det er ikke mange områder som får veldig mye påslag, men ser man på økningen i prosent er musikkfeltet bare slått av arkiv og museum-sektoren. Så musikkfeltet bør være fornøyd i rene tall, mener Ole Marius Hylland, kulturforsker ved Telemarkforskning.

Regional profil

En av nyhetene i budsjettet er , som i større grad skal stimulere til konserter og turneer i distriktene.

Stavanger Symfoniorkester, som flytter inn i nytt konserthus i løpet av 2012, får en økning på 5,4 millioner kroner. Kristiansand Symfoniorkester, Opera Sør og Agder Teater som skal inn i Kilden, Kristiansands nye kulturbygg, får sammen en kraftig økning og lander på 97 millioner kroner i 2012. Fra 2012 er også Norsk Country Treff i Breim foreslått som nytt knutepunkt for countrymusikk med et tilskudd på 1,2 millioner kroner.

Les også:

Hylland mener kulturbudsjettet har en regional profil.

— På musikkområdet ligger det mye penger til drift av nye store kulturbygg, og det går mye til regionale institusjoner. Jeg har notert meg at det har vært snakket mye om hva man skal man fylle de store kulturhusene med. Man har delvis fått et budsjettsvar på det nå, i form av at en del får ekstra tilskudd til å flytte inn i nye hus.

Moldejazz får en også en økning på 1,2 millioner kroner til dekning av økt husleie og styrking av driften i forbindelse med innflytting i nytt hus.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Det gjenstår å se om det kommer til å føre til et fra andre kommuner med nye kulturhus, som kanskje vil regne med å få midler på samme måte.

— Gjør den regionale profilen dette til et Sp-budsjett?

— Det er minst like mye et Ap-budsjett. Det følger opp ideen fra Huitfeldt om å spre midlene ut for å inkludere alle – det handler mer om utjevning enn om spissing av toppene. Det er ikke overraskende.