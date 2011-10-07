Politikk & debatt

Budsjett med regional profil

07.10.2011
Carl Kristian Johansen

Musikkfeltet bør være fornøyd med statsbudsjettet i rene tall, mener kulturforsker Ole Marius Hylland.

Kulturbudsjettet strekker seg langsomt mot den rødgrønne regjeringens mål om å utgjøre 1 % av statsbudsjettet i 2014.

Økningen til musikkformål er på 62,2 millioner kroner og totalt bevilges det 1,1 milliard kroner fra staten til musikksektoren i 2012.

Les også:

— Det er ikke mange områder som får veldig mye påslag, men ser man på økningen i prosent er musikkfeltet bare slått av arkiv og museum-sektoren. Så musikkfeltet bør være fornøyd i rene tall, mener Ole Marius Hylland, kulturforsker ved Telemarkforskning.

Regional profil
En av nyhetene i budsjettet er , som i større grad skal stimulere til konserter og turneer i distriktene.

Stavanger Symfoniorkester, som flytter inn i nytt konserthus i løpet av 2012, får en økning på 5,4 millioner kroner. Kristiansand Symfoniorkester, Opera Sør og Agder Teater som skal inn i Kilden, Kristiansands nye kulturbygg, får sammen en kraftig økning og lander på 97 millioner kroner i 2012. Fra 2012 er også Norsk Country Treff i Breim foreslått som nytt knutepunkt for countrymusikk med et tilskudd på 1,2 millioner kroner.

Les også:

Hylland mener kulturbudsjettet har en regional profil.

— På musikkområdet ligger det mye penger til drift av nye store kulturbygg, og det går mye til regionale institusjoner. Jeg har notert meg at det har vært snakket mye om hva man skal man fylle de store kulturhusene med. Man har delvis fått et budsjettsvar på det nå, i form av at en del får ekstra tilskudd til å flytte inn i nye hus.

Moldejazz får en også en økning på 1,2 millioner kroner til dekning av økt husleie og styrking av driften i forbindelse med innflytting i nytt hus.

— Det gjenstår å se om det kommer til å føre til et fra andre kommuner med nye kulturhus, som kanskje vil regne med å få midler på samme måte.

— Gjør den regionale profilen dette til et Sp-budsjett?

— Det er minst like mye et Ap-budsjett. Det følger opp ideen fra Huitfeldt om å spre midlene ut for å inkludere alle – det handler mer om utjevning enn om spissing av toppene. Det er ikke overraskende.

Relaterte saker

Operaen i Bjørvika

Ba om 52 millioner, fikk 20,4

– Det er jeg strålende fornøyd med, sier operadirektør Tom Remlov.

Illustrasjon publikum

Økning som ønsket

Arrangørstøtten økes og åpnes for flere søkere.

Stavanger Symfoniorkester

Ingen sure toner

De store orkestrene får en økning på totalt 33,2 millioner kroner i 2012-budsjettet. Det er de rimelig fornøyde med.

Flere saker

Reggie got Beats, med Kari Eskild på vokal (t.v.)

Disco, unnskyld, DISKO, på norsk

Denne artisten har laget ei hel diskoplate med norske tekster. Her gir han deg diskohistoriens høyepunkter – på norsk.

Verdensfolk

Verdensfolk feirer Verdens jul på Sentralen 21. desember

Verdensfolk, Anima Kultur Arena og konsertstedet Sentralen presenterer heldagsprogrammet «Verdens jul» førstkommende lørdag, 21. desember.

Toppbilde arena klassisk debatt

Klassisk debatt: 70 minutter selvpisking – med fiolinbue

Dommen over klassisk-feltet ble hard da foreningen Klassisk inviterte til paneldebatt sist helg: Den gamle musikken er ferdigspilt, publikum må...