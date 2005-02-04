Politikk & debatt

112 millioner kroner fordelt til kunst og kultur i Oslo

04.02.2005
Arvid Skancke-Knutsen

Byrådet i Oslo satser på et bredt spekter av festivaler og øker driftstilskuddene til disse kraftig, skriver Oslo Kommune på sine nettsider. – Det blir fortsatt gratis inngang på museene om vinteren, som også får mer penger, og det gis et nødvendig løft til Oslo Nye Teater, forteller kulturbyråd Anette Wiig Bryn. Også musikkfeltet er et område i vekst, der flere festivaler løftes godt opp, mens Herr Nilsen for førster gang er kommet med på listen.

Byrådet kunne i slutten av januar avsløre at man gir et historisk løft til Oslo Nye Teater, som får økt driftsrammen med 4,7 millioner kroner til hele 68 millioner kroner for 2005.
 
— Dette var et helt nødvendig løft, sier kulturbyråd Anette Wiig Bryn. – Dersom vi ikke hadde bevilget disse pengene, ville det vært svært vanskelig for teatret å opprettholde dukketeatret i trikkestallen på Torshov og samtidig spille på både Centralteatret og hovedscenen. Oslo Nye Teater er byens eget teater som kommunen har et spesielt ansvar for, det er derfor viktig for meg å vite at de har gode rammebetingelser å drive etter, sier byråden.
 
Satsingen på gratis inngang på kommunens museer i vinterhalvåret fortsetter, og som et ledd i satsingen på museene øker driftstilskuddene til de kulturhistoriske museer ytterligere fra i fjor. Både Sjøfartsmuseet og Bymuseet styrkes med 300.000 kroner hver. Tilskuddet til Skimuseet øker med 200.000 kr.
 
— Det er viktig å ta vare på historien. Kulturarv gir identitet og fellesskapsfølelse og det er vårt ansvar å sørge for gode vilkår for museene, sier byråd Wiig Bryn til Oslo kommunes nettsider.

Byrådet trekker ellers frem at Bymuseet, Teatermuseet, Internasjonalt Kultursenter og Museum og Jødisk museum får en særskilt pott på kr 800.000 til arbeidet med konsolidering til det nye Hovedstadsmuseet. Målet er felles administrasjon og styre.
 
— De fire museene har nå fått en intensjonsavtale på plass, og vi ønsker å gi et viktig signal fra kommunens side om at vi støtter prosessen fullt og helt, sier Wiig Bryn.
 

Byrådet satser videre på et bredt spekter av festivaler, og øker driftstilskuddene kraftig.

— Målet vårt er at Oslo skal være en by med et mangfold av festivaler, sier Anette Wiig Bryn.

— Festivaler beriker både innbyggere og besøkende, og er med på å bidra til å gjøre Oslo til en spennende og attraktiv kulturby, avslutter byråden. 

Oslobudsjett 2005 – fordeling av kulturmidler

 
   
Navn                   2 005
Musealt:  
Linderud gård                       270
Norsk Sjøfartsmuseum, inkl Svanen, driftstilskudd                    7 400
Oslo Bymuseum, driftstilskudd                    8 000
Teatermuseet, driftstilskudd                    1 100
Emanuel Vigelands museum                       100
Det Norske Skøytemuseum                         75
Skimuseet i Holmenkollen                       700
Jødisk museum, drift og investeringer                       600
IKM-Internasjonalt Kultursenter og Museum, driftstilskudd                    2 950
Stiftelsen Barnas historie, kunst og kultur (Barnekunstmuseet)                        300
Bogstad Gård                       700
Konsolidering av Hovedstadsmuseet                       800
Musikk, festivaler:  
Oslo Jazzfestival                       900
Oslo Kammermusikk Festival                       900
Ultimafestivalen                    1 500
Oslo Sinfonietta                       150
Musikkens Dag/Musikkfest Oslo                       500
Det Norske Kammerorkester                       100
Oslo Domkor                       400
Friluftsetaten, Parkkvelder                        400
Stiftelsen Den gamle Logebygning                       600
Barratt Due Musikkinstitutt                       250
Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival                       700
Film fra Sør                       600
Cosmopolite                       350
Østnorsk Jazzsenter                       125
Øya-festivalen                       100
BLÅ, Konsertforeningen                       500
Modus, senter for middelaldermusikk                       500
Europride i Oslo 2005                       600
Josefine viseklubb                         50
Oslo Domkirkes guttekor                       150
Middelalderbyen AS /Middelalderfestivalen                       700
SubChurch/SubScene                       500
Oslo World Music Festival                       500
Herr Nilsen jazzklubb                       150
Oslo Arrangement, sommer-,høst- og lysfestival                       100
Skolekonsertordningen 1/2 stilling                       450
Rikskonsertene – skolekonsertordningen                       900
Teater, scenisk:  
Oslo Nye Teater A/S                  68 000
Black Box Teater A/S                     6 150
Oslo Teatersenter (Amatørteatersenteret)                    1 200
Det Åpne Teater                       600
Oslo Barne & Ungdoms teater (tidl. Elisabeth Gording)                       400
Nordic Black Theatre/MS Innvik                       600
Arjuna Dukketeater                       100
Barneteatret (Minken Fosheim)                       350
Sommerteatret i Frognerparken-Statens Teaterhøgskoles 2.klasse                       100
Teaterverkstedet for Barn og Unge (Frøydis Alvær)                        100
Senter for dansekunst, Dansens dag                         75
Østensjø barme- og ungdomsteater (tidl.Bøler barne- og ungdomst.)                         50
CODA drift con. dance festival                       150
Parkteatrets Scene                       100
Grusomhetens teater                         80
Volapük                       320
Annet:  
Annonsering av tilskudd og stipend                         40
Kultur- og kunstnerpriser, kulturstipend                    1 065
Oslo bys Vel, produksjonsstøtte tidskriftet St. Hallvard m flere                       650
Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus, driftstilskudd                        650
Oslo Kunstforening, driftstilskudd                       800
Stiftelsen Akershus Festning for kunst og kultur, driftstilskudd                         80
Norsk Billedhuggerforening – Månedens skulptur, driftstilskudd                         50
Norsk Billedhuggerforening – Galleri III, driftstilskudd                         50
Oslo kunsthall                         50
Norges husflidslag, Osloavdelingen                       140
Du Store Verden!                        150
Prosjekt Kulturhuset Hausmania                       100
Symra Kulturhus                       200
Maridalens venner/kulturarr.kirkeruin Maridalen                       300
Samisk Hus i Oslo                       200
Damini House of Culture                       200
Medlemskontingent KKL                       100
TONO-avgift                       230
Kulturarr. 100-årsmarkeringen unionsoppløsningen i 1905                    4 000
Foreningen Oslo Barnedager                       100
Avsatt gratis museer                       800
Avsetning bevilgning til kulturtiltak i løpet av året                    1 500
Sum – til sammen                125 500

Alle tall er i tusen kroner. For de som stusser på at AKKS Oslo tilsynelatende har fant ut av listen, kan daglig leder Laila Fjellseth opplyse at senteret er ført over til en annen del av budsjettet, og at tallene foreløpig ikke er avklart.

Relaterte saker

Blå, inngangsparti

Om kulturhovedstaden Oslo

I disse dager har det omvandrende kunstfokuset DETOX forflyttet seg til Bergen, der det også har fått den lokale avleggeren...

Rådhuset i Oslo (Foto: Jiri Havran)

Miloud Guiderk om Oslo-kulturen: – Vi må være offensive!

Mandag 20.september ble den første høringen om Oslo kommunes kommende kulturstrategi gjennomført. Møtet ble ledet av byråd for kultur og...

Sommeparade 2003, fra flåte (Foto: SommerParade.no)

Sommerparaden: Avlyst, men hvorfor?

I dette åpne brevet forteller styret i Sommerparaden hvorfor det dessverre ikke er mulig å arrangere noen parade i år....

Anette Wiig Bryn (Foto: Oslo Fremskrittsparti)

Hvor vil du med Oslokulturen, Anette Wiig Bryn?

Kort tid etter at daværende kulturbyråd Torger Ødegård hadde fortalt Ballades lesere om hvordan han ønsket å utvikle kulturlivet i...

Sterk anbefaling til Stavanger, blått lys for Oslo

En fagjury oppnevnt av EU har nå evaluert søknaden om Stavanger som europeisk kulturby i 2008. Juryen anbefaler enstemmig både...

Saxappell

Jan Granlie i Jazznytt: Kultur for framtida

– Den norske jazzen har i lengre tid markert seg sterkt ute i verden. Det er i Norge den «nye»...

Flere saker

Amalie Dahl

Ballade jazz: Å bryte og bygge vaner

Dette er platene du pakkar med deg i lag med krimromanen, kvikklunsjen og appelsina.

Publikum

Hvem under 30 setter nordisk musikk på det internasjonale kartet?

Nå kan du nominere kandidater til Nordic Music Biz 20 under 30. Listen blir presentert under by:Larm.

Oslo Filharmonien

Oslo-Filharmonien får Oslo bys kulturpris

Oslo-Filharmonien hedres med kulturprisen for sin over 100-årige innsats for byens kulturliv.