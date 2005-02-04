112 millioner kroner fordelt til kunst og kultur i Oslo

Byrådet i Oslo satser på et bredt spekter av festivaler og øker driftstilskuddene til disse kraftig, skriver Oslo Kommune på sine nettsider. – Det blir fortsatt gratis inngang på museene om vinteren, som også får mer penger, og det gis et nødvendig løft til Oslo Nye Teater, forteller kulturbyråd Anette Wiig Bryn. Også musikkfeltet er et område i vekst, der flere festivaler løftes godt opp, mens Herr Nilsen for førster gang er kommet med på listen.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Byrådet kunne i slutten av januar avsløre at man gir et historisk løft til Oslo Nye Teater, som får økt driftsrammen med 4,7 millioner kroner til hele 68 millioner kroner for 2005.



— Dette var et helt nødvendig løft, sier kulturbyråd Anette Wiig Bryn. – Dersom vi ikke hadde bevilget disse pengene, ville det vært svært vanskelig for teatret å opprettholde dukketeatret i trikkestallen på Torshov og samtidig spille på både Centralteatret og hovedscenen. Oslo Nye Teater er byens eget teater som kommunen har et spesielt ansvar for, det er derfor viktig for meg å vite at de har gode rammebetingelser å drive etter, sier byråden.



Satsingen på gratis inngang på kommunens museer i vinterhalvåret fortsetter, og som et ledd i satsingen på museene øker driftstilskuddene til de kulturhistoriske museer ytterligere fra i fjor. Både Sjøfartsmuseet og Bymuseet styrkes med 300.000 kroner hver. Tilskuddet til Skimuseet øker med 200.000 kr.



— Det er viktig å ta vare på historien. Kulturarv gir identitet og fellesskapsfølelse og det er vårt ansvar å sørge for gode vilkår for museene, sier byråd Wiig Bryn til Oslo kommunes nettsider.

Byrådet trekker ellers frem at Bymuseet, Teatermuseet, Internasjonalt Kultursenter og Museum og Jødisk museum får en særskilt pott på kr 800.000 til arbeidet med konsolidering til det nye Hovedstadsmuseet. Målet er felles administrasjon og styre.



— De fire museene har nå fått en intensjonsavtale på plass, og vi ønsker å gi et viktig signal fra kommunens side om at vi støtter prosessen fullt og helt, sier Wiig Bryn.



Byrådet satser videre på et bredt spekter av festivaler, og øker driftstilskuddene kraftig.

— Målet vårt er at Oslo skal være en by med et mangfold av festivaler, sier Anette Wiig Bryn.

— Festivaler beriker både innbyggere og besøkende, og er med på å bidra til å gjøre Oslo til en spennende og attraktiv kulturby, avslutter byråden.

Oslobudsjett 2005 – fordeling av kulturmidler Navn 2 005 Musealt: Linderud gård 270 Norsk Sjøfartsmuseum, inkl Svanen, driftstilskudd 7 400 Oslo Bymuseum, driftstilskudd 8 000 Teatermuseet, driftstilskudd 1 100 Emanuel Vigelands museum 100 Det Norske Skøytemuseum 75 Skimuseet i Holmenkollen 700 Jødisk museum, drift og investeringer 600 IKM-Internasjonalt Kultursenter og Museum, driftstilskudd 2 950 Stiftelsen Barnas historie, kunst og kultur (Barnekunstmuseet) 300 Bogstad Gård 700 Konsolidering av Hovedstadsmuseet 800 Musikk, festivaler: Oslo Jazzfestival 900 Oslo Kammermusikk Festival 900 Ultimafestivalen 1 500 Oslo Sinfonietta 150 Musikkens Dag/Musikkfest Oslo 500 Det Norske Kammerorkester 100 Oslo Domkor 400 Friluftsetaten, Parkkvelder 400 Stiftelsen Den gamle Logebygning 600 Barratt Due Musikkinstitutt 250 Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival 700 Film fra Sør 600 Cosmopolite 350 Østnorsk Jazzsenter 125 Øya-festivalen 100 BLÅ, Konsertforeningen 500 Modus, senter for middelaldermusikk 500 Europride i Oslo 2005 600 Josefine viseklubb 50 Oslo Domkirkes guttekor 150 Middelalderbyen AS /Middelalderfestivalen 700 SubChurch/SubScene 500 Oslo World Music Festival 500 Herr Nilsen jazzklubb 150 Oslo Arrangement, sommer-,høst- og lysfestival 100 Skolekonsertordningen 1/2 stilling 450 Rikskonsertene – skolekonsertordningen 900 Teater, scenisk: Oslo Nye Teater A/S 68 000 Black Box Teater A/S 6 150 Oslo Teatersenter (Amatørteatersenteret) 1 200 Det Åpne Teater 600 Oslo Barne & Ungdoms teater (tidl. Elisabeth Gording) 400 Nordic Black Theatre/MS Innvik 600 Arjuna Dukketeater 100 Barneteatret (Minken Fosheim) 350 Sommerteatret i Frognerparken-Statens Teaterhøgskoles 2.klasse 100 Teaterverkstedet for Barn og Unge (Frøydis Alvær) 100 Senter for dansekunst, Dansens dag 75 Østensjø barme- og ungdomsteater (tidl.Bøler barne- og ungdomst.) 50 CODA drift con. dance festival 150 Parkteatrets Scene 100 Grusomhetens teater 80 Volapük 320 Annet: Annonsering av tilskudd og stipend 40 Kultur- og kunstnerpriser, kulturstipend 1 065 Oslo bys Vel, produksjonsstøtte tidskriftet St. Hallvard m flere 650 Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus, driftstilskudd 650 Oslo Kunstforening, driftstilskudd 800 Stiftelsen Akershus Festning for kunst og kultur, driftstilskudd 80 Norsk Billedhuggerforening – Månedens skulptur, driftstilskudd 50 Norsk Billedhuggerforening – Galleri III, driftstilskudd 50 Oslo kunsthall 50 Norges husflidslag, Osloavdelingen 140 Du Store Verden! 150 Prosjekt Kulturhuset Hausmania 100 Symra Kulturhus 200 Maridalens venner/kulturarr.kirkeruin Maridalen 300 Samisk Hus i Oslo 200 Damini House of Culture 200 Medlemskontingent KKL 100 TONO-avgift 230 Kulturarr. 100-årsmarkeringen unionsoppløsningen i 1905 4 000 Foreningen Oslo Barnedager 100 Avsatt gratis museer 800 Avsetning bevilgning til kulturtiltak i løpet av året 1 500 Sum – til sammen 125 500

Alle tall er i tusen kroner. For de som stusser på at AKKS Oslo tilsynelatende har fant ut av listen, kan daglig leder Laila Fjellseth opplyse at senteret er ført over til en annen del av budsjettet, og at tallene foreløpig ikke er avklart.