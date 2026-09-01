Bjørn Eidsvåg

(Foto: Sara Angelica Spilling/Pudder Agency)

Notis

Opprop for Tono

Publisert
01.09.2026 14:16
Skrevet av
- Red.Siri Narverud Moen

Bjørn Eidsvåg og flere kjente artister og låtskrivere til forsvar for TONO.

I et opprop til forsvar for vederlagsinnkreveren Tono, skriver en rekke kjente musikkskapere blant annet at «Utvikling av TONO er nødvendig, og ordninger, styresammensetning og andre prosesser må forankres i medlemsmassen.»

Artistene bak oppropet sier at også de ønsker fullt innsyn i Tonos prosesser – og at de ikke er motstandere av granskning, skriver VG døgnet før det mye omtalte, ekstraordinære årsmøtet i Tono.

Oppropet skal være på initiativ fra Nopa-medlemmer, og kan leses som motreaksjon etter at enkelte har meldt seg ut. Slik fjerner de utmeldte deler av pengestrømmen gjennom Tono.

En rekke saker i Ballade, VG og Finansavisen i sommer har handlet om konflikter i Tono, blant annet om at noen av de mest innbringende popskaperne melder seg ut. Tono fordeler vederlagspenger til opphavere innen musikk.

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Oppropet forsvarer en type omfordeling innad i Tono, og kan leses i lys av debatten rundt tonos såkalte kulturelle midler. Kulturelle midler er pengepotter som ikke er direkte vederlagsutbetalinger, men snarere midler som fordeles etter visse kriterier. Oppropet som kom i går tar til orde for at  «en del av TONOs inntekter skal gå til felleskapet. Slik er det også i de fleste av våre internasjonale søsterorganisasjoner. Disse midlene stimulerer til skaping av ny tekst og musikk – og dermed mer inntekter til Tono.»

Nopa er, sammen med Komponistforeningen, opphaverorganisasjonen som inntil nå har hatt fast plass i Tonos styre. Det kan endres etter tirsdagens årsmøte – les mer om det her.

– Hvis det er [gransking] som skal til for å befeste troverdigheten til Tono, så synes jeg det skal skje, sier Bjørn Eidsvåg til VG.
– Det å si nei til det er å antyde at her er det noe å skjule, og det er det ikke, mener Eidsvåg.

Ifølge Nopa stiller 95 artister og låtskrivere seg bak oppropet, blant dem finner du: Lars Lillo-Stenberg, Aslag Haugen, Øystein Greni, Trygve Skaug, Ingrid Bjørnov, Anneli Drecker, Terje Formoe, Bugge Wesseltoft, Bjørn Eidsvåg, Odd Nordstoga, Eva Weel Skram, Kari Bremnes, Karoline Krüger, Espen Berg (SEEB), Frida Ånnevik, Maj Britt Andersen, Janove Ottesen, Sondre Lerche, Emilie Christensen, Claudia Lorraine Scott, Stein Torleif Bjella, Arne Hurlen, Alexandra Rotan, Ingrid Olava, Lars Horntveth, Thea Raknes, Cato ‘Salsa’ Thomassen, Christine Sandtorv, Fred Buljo, Marie Klåpbakken, Jo Berger Myhre, Lars Bremnes, Lasse Lokøy, Sofie Tollefsbøl, Karl Seglem, Christian Ingebrigtsen, Toini Knudtsen, Geir Sundstøl, Michelle Ullestad, Kåre Chr. Vestheim, Peder Kjellsby, Sarah Camille Osmundsen, Geir Bøhren, Anne Lise Frøkedal, Oddrun Lilja. Se hele lista hos Nopa.

Tonos ekstraordinære årsmøte avholdes tirsdag 1. september og skal behandle en rekke saker som berører konfliktene som har kommet fram de siste månedene.

Ledige stillinger

Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Rogaland | 20/09/2026
Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Scenekunst.no AS

Ansvarlig redaktør/daglig leder – 60 %

Oslo | 01/09/2026
Carte Blanche - Norges Nasjonale Dansekompani

Tekniker med spesialisering i lys

Vestland | 01/09/2026
Oslo Kammerakademi

Daglig leder (30 %)

Oslo | 01/09/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i komposisjon

Oslo | 01/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Arktisk Filharmoni

Cello, gruppeleder

Troms | 01/09/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i fele

Oslo | 01/09/2026
Se alle stillinger

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Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne er medlemmer i foreningen. Ballade søker og mottar hvert år økonomisk støtte fra medlemmene i Foreningen Ballade, som en av flere inntektskilder. Støtten Ballade mottar fra medlemmene kommer fra de kulturelle midlene i Tono.

Bjørn EidsvågNOPATonoTonos årsmøte

Ledige stillinger

Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Rogaland | 20/09/2026
Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Scenekunst.no AS

Ansvarlig redaktør/daglig leder – 60 %

Oslo | 01/09/2026
Carte Blanche - Norges Nasjonale Dansekompani

Tekniker med spesialisering i lys

Vestland | 01/09/2026
Oslo Kammerakademi

Daglig leder (30 %)

Oslo | 01/09/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i komposisjon

Oslo | 01/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Arktisk Filharmoni

Cello, gruppeleder

Troms | 01/09/2026
Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis i fele

Oslo | 01/09/2026
Se alle stillinger

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