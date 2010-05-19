Modulert, mutert og jazzmontert Grand Prix

Mindre støy, mer discofeeling, og 1000 klisjeer å ta av. Årets Modulerte Grand Prix skjer i en av Oslo-borgerskapets høyborger med tunge lysekroner, slanke stetter og hvite duker som kulisser.

Modulert Grand Prix går sitt femte arrangement i møte med stormskritt. Det eksperimentglade og prosessvillige spin-off -kalaset har tidligere holdt hus på trash-Russland-loppis-estetiske Spasibar ved Nordraaks plass, og på crossoverstedet Blå ved Akerselva.

Samtidig som finalen i Telenor Arena i Bærum den 29. mai inntar Modulert Grand Prix Gamle Logen i Kvadraturen i Oslo.

Det betyr at Modulert Grand Prix har gått fra en publikumskapasitet på 50 til 1000, og årets arrangement blir profilert som Norges nest største Grand Prix-fest, med musikk som er bedre enn originalen.

Konseptet er at 12 band skal remixe to låter hver fra Grand Prix-finalen på direkten. Publikum skal stemme fram en vinner og blir for øvrig guidet fra scenen av to konferansierer og flere DJs og VJs som morfer med artistene og underholder mellom slagene.

Arrangør, Jazzmontøren Kjetil Bjørke (aka Toastmaster Tilt), er konferansier, og har fått med seg sambygding og komiker Else Kåss Furuseth fra Jessheim, kjent fra talkshowet Torsdag kveld i Nydalen på TV2.

Bjørke mener at jobben hans i stor grad handler om å begrense en katastrofe.

— Vi har alltid hatt masse problemer og det er selvfølgelig mye som kan gå galt i år også. I fjor fikk vi inn TV-signalet ved å montere en enorm stang på taket på Blå. Det fine er at vi har gjort dette fire ganger før og vet hva slags utfordringer vi står overfor.

— Men neste år tar vi det nok ned i størrelse igjen, sier Bjørke, som opplevde at fjorårets Grand Prix-mutasjoner ble presentert for et utsolgt Blå, og antyder spøkefullt Sound of Mu som arena neste år.

Håkon Kornstad vant Modulert Grand Prix på Blå i 2009. Her assistert av Jazzmontør Bjørke. (Foto: Bjørnar Tårnes Sund)

Festen i Gamle Logen blir streamet på internett og Bjørke karakteriserer det tekniske opplegget, som inkluderer prosjektorer, elektronisk stemmegiving, og sceneskifter med små marginer, som stormannsgalt. Om enn i litt mindre grad enn NRK-originalen.

— Vi er litt som NRK og bruker hele budsjettet. Vi har gått skolen i dette arrangementet og vet hvordan vi skal gjøre sceneskiftene, selv om det blir en høy grad av impro.

Bjørke medgir at størrelsen på årets Modulert Grand Prix gjør noe med nervene, også i forhold til slunken uttelling på søknader om støtte. Men det er spillet med klisjeer som står i sentrum.

— Én ting er logistikken i forhold til å få ting til å skje til riktig tid og sted, og at utstyret fungerer fra artist til artist. Men det er utrolig mye å leke med av klisjeer. Det morsomme med Grand Prix er elsk og hat dimensjonen, og det er mange som er opptatt av det. Det er flere som ser på Grand Prix enn de som tør å innrømme det, og vi har vist at vi kan trekke til oss de som er glad i Grand Prix og god musikk.

— Litt av grunnen til at vi kan gjøre dette på femte året er at interessen rundt Grand Prix blir større og større, sier Bjørke, som ikke regner med problemer med askefaste artister eller journalister.

12 band og artister skal framføre to modulerte versjoner hver av originalsangene. Vinneren i Gamle Logen skal modulere vinneren i Bærum, og mottar en figur av glassblåser Tanja Sæther i premie.

Artister i Gamle Logen er Montée, Håkon Kornstad, The New Wine, Harrys Gym, PowPow , DU, Lucy Swann, Miss Harmonica, Tut & Knore, Droolian, Ivar Winther vs Center of the Universe og Torgny vs Zweizz.

VJs er Palegolas og For Your Eyes Truly. Beinhard og Christian ”Trashkassett” Scharning snurrer plater. Dørene åpner kl. 19:30. Modulert Grand Prix har denne siden.