Løfter kvinnene

– Man kan påvirke kjønnsfordelingen om man vil, mener Christina Jutterström, som leder Stockholm Jazz Festival.

Når Stockholm Jazzfestival går av stabelen 14-20 oktober, er det lagt vekt på å få med kvinner.

I følge musikindustrin.se er 56 % av aktørene på festivalens hovedscener kvinner.

Jutterström forteller til det svenske bransjemagasinet at arbeidet med å finne kvinnelige utøvere var vesentlig mer krevende for 20 år siden. Ii dag er det lettere å finne kvinner som representerer flere stiler og uttrykk, og dessuten ulike roller som komponister, vokalister og instrumentalister.

— Mye har hendt, og vi er glade for å være del av et åpnere musikkliv, sier Jutterström.

