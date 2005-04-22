VNO: Opera med barn i hovedrollene

25.-28. april spiller Vest Norges Opera barneoperaen «Eloise» av Karl Jenkins på Logen teater i Bergen. Fire av forestillingene går på dagtid og inngår i Den kulturelle skolesekken for Bergen kommune. Store deler av operaen spilles og synges av barn og unge. «Eloise» er fra 1997 og ble opprinnelig bestilt til W11 Opera i London, som satser spesielt på opera med barn og unge i hovedrollene.

Librettoen til Eloise er skrevet av Carol Barratt. Den bygger på eventyret om de tolv villendene. Dette eventyret finnes i utallige varianter over hele Nord-Europa.

Handlingen i Eloise er basert på en nordisk versjon av denne legenden, om prinsessen Eloise som leter etter sine sju brødre. De har blitt forvandlet til ville ender av heksen Volhek. For å bryte forhekselsen må Eloise spinne sju skjorter i tisteldun før neste fullmåne. Ved hjelp av tre skreddere og en mengde spinnersker lykkes Eloise med oppgaven.

Operaen ble første gang fremført i desember 1997 og var et bestillingsverk fra W11 Opera i Notting Hill, London. W11 Opera bestiller hvert år en ny opera med bare barn og unge i rollebesetningene. Forstillingene produseres profesjonelt. Gjennom 30 år har nærmere 3000 barn og unge vært involvert, og for noen har dette vært begynnelsen på en senere profesjonell karriere.

Med sine mange uttrykksformer har opera en helt unik mulighet for å formidle eventyrenes blanding av realisme og magi til barn, skriver VNO i presentasjonen.

Rollene og korpartiene i Eloise ivaretas av 45 barn og unge fra 6 til 19 år. Utøverne er hentet fra VNOs barnekor Ragazzi og fra det musikkdramatiske miljøet i Bergen. I tillegg er det noen voksenroller. Eloise som voksen som synges av Ann-Margrit Silfverhielm. Dronningen, Eloises mor, synges av Tone Kvam Thorsen, og Eloises barnepike synges av Silje Folkedal.

Regien er ved Paola Viano, en italiensk regissør som har spesialisert seg på barneopera og samtidsrepertoar. I tillegg engasjerer prosjektet kompetanse fra Bergen: Ingvar Hopland skal gi de medvirkende barna teatertrening og Silje Folkedal instruerer koreografi. Dirigent for Ragazzi, Kristin Knudsen, er konsulent med kompetanse innen musikkpedagogikk for barn, Annlaug Hus er produksjonsleder og Tove Kragset er repetitør. Orkesterpartiene spilles av 14 profesjonelle musikere fra Bergen og dirigent er Anne Randine Øverby. Vest Norges Operas faste samarbeidspartner Opera Bergen ivaretar fagområdene scenografi, kostyme, lysdesign og teknikk.

Stiftelsen Vest Norges Opera ble stiftet i 1996 og er etablert med felles ressursinnsats fra Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og næringslivet på Vestlandet for å samle økonomiske, menneskelige, kunstneriske og politiske ressurser i det videre utviklingsarbeidet med en vestnorsk regional opera.