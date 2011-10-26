Tilbake til Ultima

Lars Petter Hagen er ansatt som kunstnerisk leder for Ultimafestivalen – igjen.

Lars Petter Hagen vender tilbake til stillingen som kunstnerisk leder for Ultimafestivalen, en jobb han hadde frem til 2010. Det ble klart onsdag. Hagen vil også få ansvaret for den administrative delen av festivalen, noe som betyr at direktør Sverre Gunnar Haga går av fra 1. november.

— Du ansettes, og samtidig endres ledermodellen, som du har vært en av de tydeligste kritikerne av. Var omleggingen et krav fra deg for å ta jobben?

— Min kritikk har ikke handlet så mye om selve modellen, det har mer dreid seg om at topplederstillingen ikke har vært en heltidsstilling. Jeg er ikke spesielt opptatt av å også ha administrativt ansvar, men jeg mener at den øverste sjefen bør ha hele ansvaret for festivalen, og at dette er en fulltidsjobb, sier Hagen.

— Direktør Sverre Gunnar Haga går av allerede fra 1. november. Var det aktuelt for dere å jobbe sammen i festivalen?

— Det hadde vært fint, jeg har et veldig godt forhold til Sverre Gunnar Haga. Jeg har ikke lagt meg opp i organisasjonen, mitt eneste krav var at jeg skulle ha en heltidstilling. I forhold til Sverre Gunnar har jeg forstått at det er ukomplisert og at det er enighet om løsningen som nå foreligger.

Bygge videre på 2010

Hagen tiltrer stillingen, som er en åremålsstilling på fire år, 15. januar 2012.

— Før det har jeg en del forpliktelser, så skal jeg ha litt pappaperm, og så skal jeg nok tenke litt på festivalen på kammerset også. Det var mye fin respons på festivalen i 2010, så jeg kommer til å forsøke å plukke opp igjen tråden derfra. Den festivalen harmonerte med mine verdier og ideer om hvordan Ultima kan lages. Når det er sagt, ønsker jeg selvsagt også å utvikle festivalen videre derfra, og bygge videre på det solide fundamentet og den viktige posisjonen festivalen har opparbeidet seg gjennom tdligere ledere. Det er et mål for meg å lage en festival som alltid er underveis, som speiler det som skjer i Norge og utlandet, og som både har lokal egenart og internasjonal relevans.

Festivalen tok kontakt

Hagen sto ikke på søkerlisten Ultima offentliggjorde tidligere i høst. Ultimas styreleder Ingrid Røynesdal forklarer at det var festivalen selv som tok kontakt.

— Lars Petter var en veldig sterk kandidat i forrige runde, og han var en person det var naturlig å kontakte og spørre om han kunne være interessert igjen. Det viste det seg at han var. Vi har snakket med mange kandidater og hatt en god prosess, og er veldig glad for at han har lyst til å gjøre denne jobben, sier Røynesdal.

— Dette betyr at dere omrokkerer i ledelsestrukturen igjen?

— Vi hadde i stillingsutlysningen at det var en fleksibel stillingsprosent, og vi har vært tydelig på at vi ville ha den beste kandidaten og rigge organisasjonen til det vi mener er festivalens beste. Hagen ønsket seg en 100 % stilling. I god i dialog med administrasjonen og resten av organisasjonen var det mulig å få til.

— At administrasjonssjefen fratrer stillingen i samme runde høres dramatisk ut?

— Dette har foregått på en veldig minnelig og vennskapelig måte og springer ut fra en helhetsvurdering av hvor vi står hen og hva vi mener er det beste for Ultima framover. Det har vært en veldig god festival i år, og det ligger ikke noe dramatikk i det. Det har vært et utfordrende og krevende år, men vi landet på en flott festival. Vi mener dette er en god løsning nå.

— Dette betyr at Hagen nå blir øverste administrative og kunsteriske leder i en person?

— Ja. Det har vært en god prosess og vi har vært veldig opptatt av å få miljøet i tale og best mulig søkere. Det har vært mange norske kandidater. At stillingen var fleksibel gjorde at flere kunne se seg selv i rollen. Det at vi nå ender på Hagen er en god løsning.

— En glimrende mann for Ultima

— Vi er venner og vel forlikte, sier Sverre Gunnar Haga, som mener Lars Petter Hagen er “en glimrende mann for Ultima”.

— Det høres dramatisk ut, likevel?

— Endringer skjer, sånn er det. Jeg opplever ikke dette som dramatisk.