Øien vant Segovia-konkurransen

Den norske klassiske gitaristen Anders Øien vant søndag kveld 5. januar 1. pris i den prestisjetunge Andrés Segovia konkurransen i La Heradora i Spania. Konkurransen regnes som den ledende i verden for klassisk gitarspill, og har sitt navn etter grunnleggeren av klassisk gitarspill, Andrés Segovia.

I fjor fikk Anders en spesialpris for sitt spill i samme konkurranse, men i år gikk han helt til topps i denne konkurransen – som den første fra Skandinavia noen sinne.

Det var 31 deltakere i konkurransen og juryen uttalte at nivået på musikerne var ekstra høyt i år. Fem av musikerne gikk videre til finalen (derav to franske, en spansk, en ukrainsk og Anders Clemens Øien fra Norge). I finalen spilte Anders Øien blant annet 3. gitarkonsert av komponisten Leo Brouwers, som selv var president i juryen.

— Jeg håper jo at det kan åpne flere dører for meg, slik at jeg etter hvert kanskje kan leve av musikken, forteller Øien til Dagbladet i dag. – Det har jeg ikke klart til nå. Men jeg ser lysninger, både på grunn av denne prisen og at Rikskonsertene skal ha meg på turné.

Anders Øien bor og studerer deler av året i Barcelona og kommer fra Drammen/Modum. Han er en av de utvalgte unge musikerne i Rikskonsertenes INTRO-klassisk, et 3-årig lanseringsprogram for unge fremragende musikere. Prisen i La Heradora omfattet 8000 Euro, og en gitar som i følge Øien er «laget av Spanias beste gitarbygger».