Ny norsk samtidsmusikk for korps

Kolbotn Ungdomskorps med solistene Jan Magne Førde, trompet, Ingvild Habbestad, hardingfele, og Kåre Nordstoga, orgel, gir ut rykende fersk norsk musikk. «Etwas Neues unter der Sonnen» byr på verk av bl.a. Jan Magne Førde, Kjell Habbestad, Kjell Mørk Karlsen og Bjørn Norwall Hoemsnes.

Kolbotn Ungdomskorps lanserer nå sin åttende plate – og den tredje med norsk samtidsmusikk. Plata «Etwas Neues unter der Sonnen» er viet fire norske samtidskomponister som bidrar med hvert sitt meget personlige verk.

Jan Magne Førde har korpset jobbet sammen med i nesten to år – først i en setting med Brazz Brothers – siden som soloartist. «Hornhavet» ble bestilt av korpset høsten 2000 og urframført under en konsert i Gamle Logen i Oslo i mai 2001. Musikken kombinerer norske folketoner med internasjonal groove og den 14 minutter lange trompetkonserten er dedikert til Kolbotn Ungdomskorps.

Kjell Habbestads «Etwas Neues unter der Sonnen oder das Unterirrdisches Klippenkonzert aus Norwegen» (1986/2000) er en fasinerende kombinasjon av folkemusikk og samtidsmusikk med hardingfela i sentrum. Ideen bak det 23 minutter lange verket er en historie som skjedde i Birkeland utenfor Bergen i 1695. Felespill skulle vært hørt fra berget så lenge man kunne minnes. Er det «fanden» som spiller?

Kjell Mørk Karlsens «Viking-hymne» (1982/2001) tar utgangspunktet i «Magnus-hymnen» og komponisten har skrevet et mektig stykke musikk som bør finnes på repertoaret til mange korps.

Bjørn Norwall Hoemsnes «Stemmer fra Skriften» (1999) er skrevet på bestilling fra Kolbotn Ungdomskorps. Et dypt personlig verk fra en komponist som har tatt utgangspunkt i bibelske tekster. Kombinasjonen elektronikk/orgel og blåsere skaper en helt spesiell stemning i et vakkert og spennende kirkemusikalsk verk.

Kolbotn Ungdomskorps har siden 1973 bestillt og urframført over et dusin verk av norske komponister, fra store symfonier som inkluderer kor, via solo-konserter til mindre verk for korps. Korpset har fått anerkjennelse som ett av foregangskorpsene som formidlere av ny norsk musikk for denne besetningen.

Platen lanseres under en konsert i Lindemansalen på Norges Musikkhøgskole søndag 5. mai kl.1800. Den er utgitt på Sonor Records, og distribueres av MusikkOperatørene, Oslo