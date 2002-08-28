Kunstmusikk

Mannskor søker dame

Publisert
28.08.2002
Skrevet av
- Red.

Komponist Synne Skouen og Levanger Mannssonglag ble kjent med hverandre i Levanger i løpet av en onsdag i august. Nå har mannskoret fått i oppgave å skrive en kontaktannonse som Skouen kan komponere rundt, melder Norges Korforbund.

Det er tid for fjerde runde av det femårige samarbeidet Ny Vokal mellom Ny Musikk og Norges Korforbund.

Tre kvinnelige komponister skal i år skrive hvert sitt verk for både mannskor og damekor. Anna Jastrzebska, Synne Skouen og Kari Beate Tandberg har nå innledet samarbeidet med korene og skal jobbe tett med dem utover høsten for å skreddersy verkene i forhold til korenes nivå og musikalske uttrykk.

Hensikten med prosjektet Ny Vokal å inspirere komponister til å skape nytt og spennende repertoar for norske amatørkor, samt få verkene trykket og gitt ut i etterkant av prosjektet. I år er også sangeren og jazzmusikeren Eldbjørg Raknes med som ”fødselshjelper” og instruktør i improvisasjon.

10. november blir det konsert i Trondheim med uroppføring av verkene, framført av Heimdal Damekor, Hauka Dekorum, Kvinnene, Eggkleiva Mannskor, Levanger Mannssonglag, Trøndernes Mannssangforening, Sakshaug blandakor og Ad Libitum.

Det er første gang i det femårige prosjektet at Ny Vokal foregår i Trondheim. 2003 blir det femte og avsluttende året for prosjektet mellom Ny Musikk og Norges Korforbund.

Denne artikkelen publiseres i samarbeid med Norges Korforbund. Vi anbefaler i den forbindelse også et besøk til deres egne hjemmesider.

