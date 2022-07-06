Aria Borealis Bodø Masterclass – Dame Emma Kirkby –

Masterclass med Dame Emma Kirkby under Aria Borealis Bodø 2022.(Foto: ©Frida Sandnes Bringslimark)

AktueltKunstmusikk

Mange vinnere under barokkfestivalen og konkurransen Aria Borealis Bodø

Publisert
06.07.2022
Skrevet av
Guro Kleveland

– Dette kan bli et internasjonalt toppmøte innenfor barokkmusikk, sier Rasmus Adrian fra Stormen Kulturhus.

Aria Borealis Bodø er en ny festival og konkurranse for tidligmusikksangere fra hele verden. Fra 24. juni til 2. juli var i følge arrangørene flere hundre musikere, orkestre og sangere samlet til workshops, masterclasses, lunsj-sessions og konserter i Bodø.

Sangkonkurransen er en sentral del av arrangementet, og startet en god stund før selve festivalen. 127 unge sangere innen tidligmusikk meldte seg på til innledende digitale runder under koronapandemien, og kun åtte av disse kandidatene fra hele verden ble valgt ut til å komme til Bodø for å utvikle seg og konkurrere.

Konkurranseformen Aria Borealis Bodø har utviklet er preget av samarbeid og utvikling hos sangerne fremfor stress og konkurransenerver, forteller Rasmus Adrian fra Stormen Kulturhus. Sammen med Nordic Baroque Scene arrangerer de møteplassen og tidligmusikkarenaen Aria Borealis. – Dette har handlet om å få jobbe sammen og skape musikalske møter hvor man utvikler seg sammen, og det er godt å se at det er akkurat det som har skjedd. Vi ser en stor utvikling blant sangerne gjennom konkurranserundene, sier Adrian.

Neste gang konkurransen arrangeres er i Bodøs kulturhovedstadsår 2024.
– Vi gjentar suksessen i 2024 og jeg håper det kan bli enda større. Dette kan bli et internasjonalt toppmøte innenfor barokkmusikk, forteller Adrian. Og han er spesielt fornøyd med å ha fått dette til i nettopp Bodø: – Det er ingen tvil om at vi har fått vist frem Norge på sitt beste og at vi har fått markert oss med en kulturell tyngde. Vi har skapt en internasjonal begivenhet her.

Prisutdeling under Aria Borealis Bodø 2022. (Foto: ©Frida Sandnes Bringslimark)


Dette er prisvinnerne fra Aria Borealis Bodø:
Første runde – Juryens pris:
1. Pris: Johanna Rosa Falkinger (sopran), Østerrike
2. Pris: Camilo Delgado Díaz (tenor), Colombia
3. Pris: Jorge Armando Martínez Escutia (baryton), Mexico

Andre runde – Juryens pris:
Kieran White (tenor/haute contre), UK

Orkestrenes pris:
– Barokkanerne: Johanna Rosa Falkinger (sopran), Østerrike
– Concerto Copenhagen: Johanna Rosa Falkinger (sopran), Østerrike
– Finnish Baroque Orchestra: Johanna Rosa Falkinger (sopran), Østerrike
– Drottningholm Baroque Ensemble: Johanna Rosa Falkinger (sopran), Østerrike

Publikumsprisen:
Jorge Armando Martínez Escutia (baryton), Mexico

Aria Borealis BodøbarokkmusikkbarokksangBodø 2024 - Europeisk KulturhovedstadDame Emma KirkbysangkonkurranseStormen KulturhusTidligmusikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

