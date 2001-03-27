Kvam vant komponistkonkurranse
Oddvar S. Kvam vant finalen i den internasjonale komponistkonkurranse i Sør-Korea med verket «Moods». Premien var på rundt 20.000 kroner
Konkurransen ble arrangert av den sørkoreanske samtidsmusikkforeningen The 20th Century Music Society for Korea, og Kvam var i finalen med fire andre komponister, fra henholdsvis USA, Italia, Sør-Korea og Israel.
Kvam vant sin første komponistpris i 1966 for et verk for mannskor og orkester. Senere har han vunnet flere priser i NRKs årlige komposisjonskonkurranser for korverk. I 1995 vant han Norges Korforbunds komposisjonskonkurranse med "Familieliv". Kvam har også skrevet flere orkesterverk, klaververk og kammermusikk, og det er blitt utgitt flere plater med hans verk.
Kvam har også hatt ledende stillinger i Filharmonisk Selskaps styre, Norsk Komponistforening, Ny Musikk, Norsk kulturråd og Foreningen Norske Kordirigenter.