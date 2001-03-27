Kvam vant komponistkonkurranse

Oddvar S. Kvam vant finalen i den internasjonale komponistkonkurranse i Sør-Korea med verket «Moods». Premien var på rundt 20.000 kroner

Konkurransen ble arrangert av den sørkoreanske samtidsmusikkforeningen The 20th Century Music Society for Korea, og Kvam var i finalen med fire andre komponister, fra henholdsvis USA, Italia, Sør-Korea og Israel.

Kvam vant sin første komponistpris i 1966 for et verk for mannskor og orkester. Senere har han vunnet flere priser i NRKs årlige komposisjonskonkurranser for korverk. I 1995 vant han Norges Korforbunds komposisjonskonkurranse med "Familieliv". Kvam har også skrevet flere orkesterverk, klaververk og kammermusikk, og det er blitt utgitt flere plater med hans verk.