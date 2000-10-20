Kunstmusikk

Konsert på verdens største rørbjelle

20.10.2000
- Red.

Fredag 20 oktober kl 12.00, på Eiksmarka skole i Bærum, uroppføres et verk av Kjell Samkopf på verdens største rørbjelle.

Lydskulpturen «Aurøra Borealis » er laget av Bærumskunstneren Sverre Hoel, og ble avduket av Bærums Ordfører Odd Reinsfelt den 28. september.

«Aurøra Borealis» er 8 meter lang og 5 meter høy og består av 150 aluminiumsrør med en samlet lengde på ca 500 meter. Sverre Hoel har utført flere store skulpturer og utsmykninger i Bærum.

Billedkunstneren Sverre Hoel og komponisten Kjell Samkopf har tidligere samarbeidet om to helaftens konserter på lydskulptur ; i Sandvika, Bærum under Storbandfestivalen i 199, og i Borggården, Oslo Rådhus under Ultimafestivalen i 1992.

Kjell Samkopf som underviser i slagverk på Musikkhøyskolen i Oslo spiller sammen med Birger Mistereggen og Knut Aalefjær, alle slagverkere i toppskiktet i ny musikk-miljøet i Norge. Birgitte Grimstad synger.

GenreKunstmusikkSamtidsmusikkKonserter / Forestillinger

