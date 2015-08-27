Minneord om Per Hjort Albertsen (1919-2015).

Da Per Hjort Albertsen sovnet inn den 12. august i en alder av 96 år, gikk en svært engasjert og betydelig kulturpersonlighet i Norge bort. Komponisten, pedagogen, musikeren og institusjonsbyggeren ”Pjort” har satt varige spor. Hans varme og smittende latter henger fortsatt i luften – et ekko av en varm og inkluderende person.

”Pjort” ble utdannet arkitekt ved NTH i 1944. Komposisjon hadde han syslet med i hele ungdomstiden, og i 1945 vant han en komposisjonskonkurranse med verket Bendik og Årolilja.

Dette var en enorm inspirasjon, og arkitektyrket ble skrinlagt. Etter kirkemusikk- og komposisjonsstudier i Oslo, København og senere i Wien ble han ansatt som organist i Vår Frue kirke i Trondheim i 1948, en stilling han hadde til 1968. Da ble han universitetslektor ved Musikkvitenskapelig institutt, Norges lærerhøgskole. Fra 1972-83 var han rektor ved Trondhjems Musikskole, som i 1973 endret navn til Trøndelag Musikkonservatorium og ga musikkutdanning på høgskolenivå.

Han har en lang og innholdsrik opusliste. Ikke minst er hans musikk for barn og ungdom flittig fremført. Som kordirigent skrev han mye for kor, et medium han behersket til fulle. Et av Albertsens mest betydelige verk er Notturno e Danza (1960). Dette er fargerik og velklingende musikk som står seg godt og fortjener en plass i standardrepertoaret av norske orkesterverk fra det 20. århundre.

”Pjort” var en virtuos formidler – han elsket musikk, han elsket å fortelle om musikk, og han elsket å lære fra seg alt han kunne om musikk – alt dette med et lunt blikk, den varme latteren og den kvikke, forløsende replikken. Han var høyt elsket av elever og studenter og avsluttet sin lærergjerning som åttiåring.

Våre tanker går til hans familie og venner, skriver Bertil Palmar Johansen, Randi Selvik og Åse Hedstrøm på vegne av kolleger, musikkvenner og Norsk Komponistforening,

Per Hjort Albertsen bisettes i Vår Frues kirke i Trondheim, torsdag 27. august kl 14.00.