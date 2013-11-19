Håkon Austbø får fransk utmerkelse

M. Jean-Marc Rives, Frankrikes ambassadør til Norge, utnevnte i går pianist Håkon Austbø til ridder av Den franske ordenen for kunst og litteratur, (Ordre National des Arts et des Lettres). Ordenen ble overrakt under en seremoni i Den franske ambassadørboligen.

Håkon Austbø blir tildelt utmerkelsen for sitt mangeårige fremme av franske komponister og fransk musikk, ikke bare i Norge, men i hele verden.

Den franske ambassaden skriver følgende som begrunnelse:

Gjennom hele sin karriere har Austbø vært en døråpner for pianister fra ulike land til fransk musikk. På den internasjonale scenen regnes han som en av de fremste fortolkere av Olivier Messiaens musikk, som han også studerte under i flere år. Messiaen selv mente at Austbø ”er den ypperste tolker av musikken min”. Austbø har blant annet studert ved Ecole Normale de Musique i Paris, Julliard School i New York, samt ved Hochschule i Munchen. Han har hatt mange opphold og konserter i Frankrike.»

L’Ordre national des Arts et des Lettres (Ordenen for kunst og litteratur) tildeles personer som utmerker seg innen kunst eller litteratur eller som har bidratt til å fremme fransk kunst og litteratur i verden. Ordenen ble innstiftet 2. mai 1957.