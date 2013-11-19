Kunstmusikk

Håkon Austbø får fransk utmerkelse

19.11.2013
- Red.

Pianisten er utnevnt til ridder av l’Ordre National des Arts et des Lettres.

M. Jean-Marc Rives, Frankrikes ambassadør til Norge, utnevnte i går pianist Håkon Austbø til ridder av Den franske ordenen for kunst og litteratur, (Ordre National des Arts et des Lettres). Ordenen ble overrakt under en seremoni i Den franske ambassadørboligen.

Håkon Austbø blir tildelt utmerkelsen for sitt mangeårige fremme av franske komponister og fransk musikk, ikke bare i Norge, men i hele verden.

Den franske ambassaden skriver følgende som begrunnelse:

Gjennom hele sin karriere har Austbø vært en døråpner for pianister fra ulike land til fransk musikk. På den internasjonale scenen regnes han som en av de fremste fortolkere av Olivier Messiaens musikk, som han også studerte under i flere år. Messiaen selv mente at Austbø ”er den ypperste tolker av musikken min”. Austbø har blant annet studert ved Ecole Normale de Musique i Paris, Julliard School i New York, samt ved Hochschule i Munchen. Han har hatt mange opphold og konserter i Frankrike.»

L’Ordre national des Arts et des Lettres (Ordenen for kunst og litteratur) tildeles personer som utmerker seg innen kunst eller litteratur eller som har bidratt til å fremme fransk kunst og litteratur i verden. Ordenen ble innstiftet 2. mai 1957.

Håkon Austbø

Med sprengkraft

Under CD-tittelen "Norske imperativer" presenterer Håkon Austbø på bydande vis utdrag frå den norske tradisjonen av klavermusikk. – Verkene er...

Om kvalitet i musikalske framføringer

Kriteriene som brukes om kvalitet i kunst er et viktig maktmiddel for det etablerte musikklivet og bør utfordres, skriver pianist...

Musikkfilosofi-debatten: Om «personangrep» m.m.

Musikkfilosofien tar ikke julefri enda! Her følger antologi-redaktørenes svar til kritiker Kjetil Vikene. «(…) Slikt er naturligvis underholdende når det...

Phonofile Nordic Music Prize til Band of Gold

For første gang går prisen til et band fra Norge, som mottar prisen for albumet Band of Gold.

Tårevåte klagesanger, lysende improvisasjoner og i år kommer julekvelden i mars

Oslo-Filharmonien har flyttet julekvelden 2022 til 25. mars. Ballade har fått klemme på pakkene. Vi har også hørt tre andre...