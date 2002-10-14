Fegerstensstiftelsens musikkpris til Geir Johnson

Fegerstensstiftelsens musikkpris for år 2002 ble tildelt Geir Johnson i forbindelse med Ultimafestivalens nattkonsert, torsdag 9. oktober i Parkteatret på Grünerløkka i Oslo. Prisen er på 150 000 kroner, og er ment å inspirere til en innsats for samtidsmusikken.

I uttalelsen fra fagjuryen heter det:

«Geir Johnson, født 1953, har vært direktør for Ultimafestivalen siden 1998. Prisen, som er på 150 000 kroner, og som første gang ble utdelt i år 2000, ble tildelt Johnson for hans innsats for samtidsmusikken. Prisvinneren har skrevet en lang rekke artikler om samtidsmusikk i internasjonale tidskrifter og aviser og vært aktiv innen organisasjonslivet, blant annet som president for Ny Musikk.

Fegerstensstiftelsen har i sin begrunnelse lagt vekt på Johnsons evne til å inspirere seg selv og andre til bygge opp levedyktige institusjoner, som i dag representerer landets viktigse arenaer for samtidsmusikk. Johnson var med på å etablere BIT 20 Ensemblet og Music Factory i Bergen.

Johnson er sterkt engasjert i Opera Vest og har i den seneste tid vært en viktig pådriver for at Parkteatret på Grünerløkka kan gjenoppstå som et nyskapende teater- og musikksentrum i Oslo.»

Stiftelsen, som bærer Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens navn, har i nærmere 15 år delt ut stipendier til lovende norske billedkunstnere. I år er det 10 år siden fru Ingerid Fegersten i tillegg opprettet en egen musikkstiftelse med det formål å støtte norske komponister og musikkutøvere. Siden den gang har en rekke yngre og eldre kunstnere innen ulike musikkgenre mottatt arbeidsstipend og større enkeltstipend. I jubileumsåret 2000 ønsket stiftelsen å utvide aktiviteten ved for første gang å dele ut Fegersten-stiftelsens musikkpris for samtidsmusikk.

Prisen, som er på 150.000 kroner, deles ut annet hvert år i forbindelse med Ultimafestivalen. Formålet er både å skape oppmerksomhet omkring Ultima-festivalens betydning, og inspirere norske musikere til å gjøre en innsats for samtidsmusikken. Musikkstiftelsens komité består av Ingerid Fegersten, Benny Dahl-Hanssen og Harald Herresthal.

Prisen for år 2000 ble utdelt til Christian Eggen.