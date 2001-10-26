Kunstmusikk

Ensemble Risposteer i Norge

26.10.2001
- Red.

Ensemble Risposte er del av Upbeat, som er et utvekslingsprosjekt for internasjonal lansering av unge kammermusikere fra Estland, Latvia, Litauen, Sverige og Norge. Nå er det klart for konserter i Norge.

Upbeat er et samarbeid mellom Rikskonsertene (Norge), Rikskonserter (Sverige), Eesti Kontsert (Estland), Latvijas Koncertdirekcija (Latvia) og Lietuvos Nacionalline Filharmonija (Litauen).

Ensemble Risposte ble satt sammen av fire studenter ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i anledning den internasjonale kammermusikkfestivalen Chamber Unlimited (Stockholm 1998), hvor de fremførte Anders Eliassons ”Senza Risposte”. Fremførelsen ble så godt mottatt at ensemblet bestemte seg for å fortsette som gruppe, og de tok navnet ”Risposte” fra Eliassons verk.

Fleksibilitet er et viktig begrep i gruppens arbeid. Ensemble Risposte spiller musikk fra barokken og i dag. De leter opp og fremfører sjeldent hørte originalrepertoar for instrumentbesetningen fløyte, fiolin, cello og piano. Ensemblet har også inngått et samarbeid med komponistutdanningen på Kungliga Musikhögskolan, som har ført til at gruppen har fått muligheten til å uroppføre ny musikk og verk som er skrevne direkte til ensemblet. Men fleksibiliteten ligger ikke bare i ensemblets repertoar; like essensiell er kraften bak det å utforske instrumentenes muligheter.

Blant komponistene på <bold>Ensemble Rispostes</bold> program finner vi Joseph Haydn, Claude Debussy, Mats Larssons ”Houses in Motion” og walisiske Hilary Tann. <bold>Ensemble Risposte </bold>vil spille Tanns ”Llef” fra 1990, som betyr ”skrik fra hjertet” på walisisk.

Ensemble Risposte er:

Daniel Blendulf – cello
Åsa Wirdefeldt – fiolin
Sareidah Hildebrand – fløyte
Oskar Ekberg – piano

Spillesteder:

Søndag 28. oktober: Larvik, Café Lilletorget
Mandag 29. oktober: Farsund, Husan

GenreKunstmusikkKlassisk

