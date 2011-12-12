Kunstmusikk

Ensemble Ernst hedret

Publisert
12.12.2011
Skrevet av
- Red.

Årets utøver med «musikantisk musikk».

Ensemble Ernst med kunstnerisk leder Thomas Rimul er kåret til Årets utøver av Norsk Komponistforening. «Årets utøver» gis til en musiker eller et ensemble som fremmer ny, norsk musikk på en eksepsjonell måte.

Ensemble Ernst får prisen for «sitt oppriktige engasjement og iherdige innsats som fortolkere av ny norsk musikk», heter det i en pressemelding.

Ensemblet har en sinfoniettabesetning bestående av 4 treblås, 4 messing, 5 strykere, klaver, slagverk og dirigenten Thomas Rimul. I tillegg har ensemblet medlemmer på sang og saksofon. Ensemble Ernst fokuserer i følge samme pressemelding på «nyere akustisk musikk, musikk som er poetisk, ekspressiv og ikke minst musikantisk».

Prisen består av en gavesjekk på kr 30.000,-.

GenreKunstmusikkPriser

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Ensemble Ernst

Norgespremierer og urfremføring med Ensemble Ernst

Fredag byr ensemblet på materiale som ikke tidligere har vært fremført i Norge.

Flere saker

Marinemusikken i Horten igjen foreslått nedlagt

Marinemusikken i Horten igjen foreslått nedlagt

Sjefen for Forsvarets Fellestjenester skal ha ønske om å gjøre korpset om til storband.

Tora Augestad er ute med nytt album, «Dialogues», med et utvalg favorittlåter framført av henne og 15 av hennes favorittmusikere,en og en av gangen, som i en rekke dialoger

40-årsgaven

Tora Augestad synger alt fra jazzklassikere, Henry Purcell, Schubert, Jan Eggum og Kari Bremnes på sin nye plate, «Dialogues».

Visesanger Asbjørn Ribe

Drar på grønn turné

Visesanger Asbjørn Ribe lar bilen stå.