Ensemble Ernst hedret

Årets utøver med «musikantisk musikk».

Ensemble Ernst med kunstnerisk leder Thomas Rimul er kåret til Årets utøver av Norsk Komponistforening. «Årets utøver» gis til en musiker eller et ensemble som fremmer ny, norsk musikk på en eksepsjonell måte.

Ensemble Ernst får prisen for «sitt oppriktige engasjement og iherdige innsats som fortolkere av ny norsk musikk», heter det i en pressemelding.

Ensemblet har en sinfoniettabesetning bestående av 4 treblås, 4 messing, 5 strykere, klaver, slagverk og dirigenten Thomas Rimul. I tillegg har ensemblet medlemmer på sang og saksofon. Ensemble Ernst fokuserer i følge samme pressemelding på «nyere akustisk musikk, musikk som er poetisk, ekspressiv og ikke minst musikantisk».

Prisen består av en gavesjekk på kr 30.000,-.