Det norske Blåseensemble på turné med Åms harpekonsert

Harpist Ellen Sejersted Bødtker og Det norske blåseensemble reiser onsdag 12 november på turné til Sarpsborg, Moss, Halden og Fredrikstad. Sammen med ensemblet skal Bødtker framføre harpekonserten «Gratia» av Magnar Åm. Gratia er et latinsk ord med fire nokså ulike og likevel nært beslektede betydninger: takk, nåde, yndest, dette å vere elsket, ynde, sjarm, sier komponist Magnar Åm.

Av Hild Borchgrevink

«Gratia” ble skrevet i 1994 for harpe og strykere. I 2002 skrev Åm en ny versjon for harpe og blåsere til Kirkefestspillene i Kristiansand, med Ellen S. Bødtker som solist.

Det Norske Blåseensemble er et resultat av at det norske forsvarets omorganisering medførte at noen av dets musikkorps måtte løsrive seg og finne andre former for drift. 1.januar 2003 ble Det Norske Blåseensemble opprettet som en videreføring av Forsvarets Distriktsmusikkorps Østlandet. Det har vært stor vilje blant lokale politikere og fylkeskommune og stat å opprettholde orkesteret som sivilt ensemble. Samme dag som korpset ble nedlagt opprettet Østfold Fylkeskommune og Halden kommune stiftelsen Det Norske Blåseensemble anno 1734. Året 1734 henviser til at det helt siden 1734 har eksistert korpsvirksomhet i Halden. Ensemblet vil i størst mulig grad presentere et bredt spekter av musikk, fra tradisjonelle, klassiske verker til blues, rock og moderne verk, samt samtidsmusikk. Musikerne skal være inspiratorer for andre miljøer. Ensemblet er regionens eneste profesjonelle blåseensemble. Per i dag består ensemblet av 26 musikere.

Magnar Åm er født i 1952 i Trondheim. Han er utdannet organist og kantor ved Bergen Musikkonservatorium og har studert komposisjon med Ketil Hvoslef i Bergen og Ingvar Lidholm ved Musikhögskolan i Stockholm. Han debuterte som organist i 1971. Sitt gjennombrudd som komponist fikk han med verket Bøn (1972) for strykere, kor og sopransolist. Han er komponist på heltid, nå bosatt i Volda, der han også arbeider med barne- og ungdomskor.

Melodisk og eksperimentelt arbeid går side om side i Åms arbeid, og de musikalske elementenes bevegelser i det konkrete, tredimensjonale rom har spilt en stadig viktigere rolle – han har latt verkene inneholde elementer som sprenger tilvante konsertritualer. Eksempler er ”Burfugls draum” hvor korgrupper stadig stryker forbi publikum i ulike retninger, mens de bærer sine klanger med seg, på en stol, ”visuell konsert” for mimer, lydbånd og fire instrumentalister med tekst av Torun Lian og Tonebad – et mulitmedia-opplevelsesrom for én person om gangen (med timebestilling!)

”Takksemda er noko me er vande til å leite fram etter at me har fått noko. Men det er en gamal visdom å snu rekkefylja: kjenn deg rik og du ser at du faktisk er rik. Finn noko å takke for og du opplever at du verkeleg har noko å takke for. I takksemd over ideane kjem kvar tone som ein gåve. I takksemd over tida blir augneblinken forvandla til nåde. I skapinga av det du elskar oppdagar du deg elska. I takka for livet får til og med livet sjølv ein viss sjarm. For meg er de systrer, desse tydingsorda. Og i blyanten og viskelæret mitt har dei hatt ein finger på alle fire i arbeidet med Gratia,» skriver Magnar Åm i verkkommentaren til harpekonserten.

Ellen Sejersted Bødtker har sin utdannelse fra Norges Musikkhøgskole, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst i Wien og Bloomington University i Indiana, USA. Hun har også flere prosjekter på gang. Blant annet samarbeider hun med billedkunstner Frans Widerberg og hans musikersønn Thomas Widerberg i et konsert- og utstillingskonsept som turnerte i Norge i sommer. Prosjektet er blitt kalt FLOATING. – Jeg har skrevet harpemusikken, mens Thomas Widerberg har komponert synthmusikken, forteller Ellen Bødtker. – Dette tresatsige verket planlegges utgitt på CD.