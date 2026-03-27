Kirkelig Kulturverksted starter KKV Live

Vil tilby norske artister for konserter i kirker og kulturhus landet over.

Kirkelig Kulturverksted – som du kanskje kjenner fra plateproduksjoner og fra Kulturkirken Jakobs oppstart – har etablert KKV Live: Et bookingbyrå som skal formidle artister og konsertkonsepter til festivaler, arrangører og kulturscener over hele landet.

– Dette er en spennende, og på mange måter naturlig, videreutvikling av Kirkelig Kulturverksteds virksomhet, sier daglig leder, Hans Olav Baden.

– Til høsten har vi allerede fire turneer som skal ut på veien. Vi gleder oss til å fylle kirker og kulturhus overhele landet med kvalitetsproduksjoner.

Kirkelig Kulturverksted AS (KKV) startet virksomheten som plateselskap og kunstnerkollektiv i 1974. Selskapet kaller seg sjøl «en sentral aktør i skjæringspunktet mellom kultur, kirkeliv, samfunn og politikk i over femti år». I 2000 startet selskapet driften av Kulturkirken Jakob, som i 2025 hadde over 250 produksjonsdager som arena for kunstopplevelser og menneskemøter av alle slag.

I september 2025 etablerte KKV sitt tredje virksomhetsområde ved siden av plateselskapet og driften av Kulturkirken Jakob. KKV Live har allerede vært involvert i over hundre livearrangementer på under et halvt års drift. Virksomheten ledes av Thor-Erik Fjellvang, som i ti år har vært programansvarlig og booker i Kulturkirken Jakob, og aktiv musiker sjøl.

KKV Live skal ha prosjekter som beveger seg i

grenselandet mellom konsert, fortelling og scenekunst.

Blant artister og prosjekter KKV Live representerer akkurat nå: Andreas Utnem, Tuva Syvertsen m.fl.: Konsertprosjektet Du kjenner meg / Kjetil Bjerkestrand og Svein Tindberg: Forestillingen Unnskyld / Lewi Bergrud / Maria Solheim / Oddrun LILJA / Salmer på pøbb / Silje & Maria / Tord Gustavsen, Kim Rysstad, Arve Henriksen: Villfarande barn.