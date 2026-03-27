Denne Maria Lewi

(Foto: Kristin Aafløy Opdan/lewibergrud.no)

Notis

Kirkelig Kulturverksted starter KKV Live

Publisert
27.03.2026

Vil tilby norske artister for konserter i kirker og kulturhus landet over.

Kirkelig Kulturverksted – som du kanskje kjenner fra plateproduksjoner og fra Kulturkirken Jakobs oppstart – har etablert KKV Live: Et bookingbyrå som skal formidle artister og konsertkonsepter til festivaler, arrangører og kulturscener over hele landet.

– Dette er en spennende, og på mange måter naturlig, videreutvikling av Kirkelig Kulturverksteds virksomhet, sier daglig leder, Hans Olav Baden.

– Til høsten har vi allerede fire turneer som skal ut på veien. Vi gleder oss til å fylle kirker og kulturhus overhele landet med kvalitetsproduksjoner.

Kirkelig Kulturverksted AS (KKV) startet virksomheten som plateselskap og kunstnerkollektiv i 1974. Selskapet kaller seg sjøl «en sentral aktør i skjæringspunktet mellom kultur, kirkeliv, samfunn og politikk i over femti år». I 2000 startet selskapet driften av Kulturkirken Jakob, som i 2025 hadde over 250 produksjonsdager som arena for kunstopplevelser og menneskemøter av alle slag.

I september 2025 etablerte KKV sitt tredje virksomhetsområde ved siden av plateselskapet og driften av Kulturkirken Jakob. KKV Live har allerede vært involvert i over hundre livearrangementer på under et halvt års drift. Virksomheten ledes av Thor-Erik Fjellvang, som i ti år har vært programansvarlig og booker i Kulturkirken Jakob, og aktiv musiker sjøl.

KKV Live skal ha prosjekter som beveger seg i
grenselandet mellom konsert, fortelling og scenekunst.
Blant artister og prosjekter KKV Live representerer akkurat nå: Andreas Utnem, Tuva Syvertsen m.fl.: Konsertprosjektet Du kjenner meg / Kjetil Bjerkestrand og Svein Tindberg: Forestillingen Unnskyld / Lewi Bergrud / Maria Solheim / Oddrun LILJA / Salmer på pøbb / Silje & Maria / Tord Gustavsen, Kim Rysstad, Arve Henriksen: Villfarande barn.

Ledige stillinger

Nord universitet

Ph.d.-stipendiat i musikkpedagogikk – med fokus på kreativ bruk av AI i musikkpedagogiske kontekster

Trøndelag | 30.04.26
Rødde Folkehøgskole

Medlærer musikk-linja Beats Production

Trøndelag | 15.04.26
Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

