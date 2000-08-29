Utfordringer i norsk jazzforskning

29.08.2000
Arvid Skancke-Knutsen

Konferansen Utfordringer i Norsk Jazzforskning arrangeres i Trondheim 15.-17. september 2000. Det er Musikkvitenskapelig Institutt ved NTNU som inviterer til seminaret.

Konferansen ” Utfordringer i norsk jazzforskning” arrangeres på Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim, samt på Musikkvitenskapelig instituttved NTNU, i weekenden fredag 15. – søndag 17. september. Konferansen går av stabelen i samarbeid med Norsk Jazzarkiv, Oslo og Nordnorsk senter for folkemusikkforskning ved Høgskolen i Nesna.

Styrking av samarbeidet
Konferansen søker å nå ut til både norske forskere og studenter innen musikkvitenskap og andre relevante vitenskapelige disipliner og øvrige (regionale) jazzhistorieforskere, samt andre som er engasjert i arbeid med lokal jazzhistorie. Noe av fokuset med konferansen er en styrking av samarbeidet innen jazzforskningen mellom universitets- og høyskolemiljøene, Norsk jazzarkiv og den øvrige aktiviteten på området. I tillegg vil man rette fokus mot metodeproblematikk i forbindelse med dokumentasjon av norsk jazzhistorie. Det blir dessuten tatt opp temaer som spørsmålet om rekruttering i norsk jazzforskning , samt internasjonale standarder innen dette området.

Norsk Jazzarkiv
Norsk Jazzarkiv har bygd opp et omfattende materiale over norsk jazzlivs framvekst og utvikling i form av lydopptak, videoer, avisutklipp og annet materiale. I dette materialet ligger det store utfordringer med hensyn til oppbygging av ny kunnskap om norsk jazzliv. Norsk Jazzarkivs materiale har imidlertid i liten grad – med enkelte få unntak – vært benyttet som kildemateriale i musikkforskningen. Med bakgrunn i dette ønsker en med konferansen å inspirere til at arkivets kildemateriale i større grad kommer til anvendelse i forskning og formidling.

Privat nybrottsarbeid
Mye av nordisk jazzhistorie har vært utført – ofte på eget initiativ – av personer uten bakgrunn innenfor musikkvitenskapen eller historiefaget. Uten disse ildsjelene og forskerne ville man knapt kunne vise til nasjonal jazzhistorie. For konferansen i Trondheim er det derfor en viktig ambisjon å få til en fruktbar dialog mellom disse forskerne og forskere med en akademisk/vitenskapelig bakgrunn. Samtidig håper man gjennom konferansen å inspirere bl.a. hovedfagsstudenter til å velge temaer fra norsk jazzliv for sine hovedoppgaver. Man vil dessuten oppfordre til at også etablerte forskere innenfor musikkvitenskapen og andre vitenskapelige disipliner bruker Norsk Jazzarkivs materiale i sin forskning.

Internasjonale gjester
I forbindelse med internasjonale standarder i jazzforskningen arbeides det med å hente inn til konferansen internasjonalt anerkjente kapasiteter innen feltet som Paul F. Berliner (Northwestern University, USA), Erik Kjellberg (universitetet i Uppsala), Ingrid Monson (Washington University in St. Louis, USA) og Scott DeVeaux (McIntire University, USA). Disse inviteres bl.a. til å gå inn på metodeproblematikk i forbindelse med det å lage etnografiske framstillinger, samt metoder og feltarbeidteknikker i forbindelse med innsamling. Under konferansen vil det bli satt av rikelig tid til plenumsdiskusjoner i tilknytning til disse punktene. Både musikkmiljøer ved norske universitets- og høgskoleinstitusjoner, regionale jazzforskere (med og uten institusjonstilknytning) og andre interesserte oppfordres til å melde seg på konferansen for å skape en bred debatt om utfordringer i norsk jazzforskning. Større deler av konferansen vil foregå på engelsk. Konferansen er støttet av Norges Forskningsråd, og det er ingen konferanseavgift. Nærmere opplysninger kan du få ved å følge denne lenken.

Relaterte saker

Paul F. Berliner, Ingrid Monson og Scott DeVeaux.

Vellykket konferanse om jazzforskning

Konferansen «Utfordringer i norsk jazzforskning» ble avviklet i Trondheim sist helg, og samlet rundt førti deltakere fra de ulike musikkvitenskapelige...

Popeffekter

Kulturrådet støtter forprosjekt for Institutt for populærmusikk

Nettbasert opplæring av konsertarrangører, etablering av Institutt for norsk populærmusikk og utredning av markeds- og distribusjonsforholdene i bok- og musikkbransjen...

Louis Armstrong og Alfred Maurstad bytter instrumenter, Oslo, 1959 (Foto: Tore Fredenlund)

Norsk jazzforskning i dobbel utgave

I disse dager legges det frem to rapporter om jazzforskning i Norge og Norden. «Challenges in Norwegian Jazz Research» er...

Jazz in Norway – Foot prints (2003)

To nye utgivelser i «Jazz in Norway»-serien

I serien «Jazz in Norway», som fra før inneholder norsk jazzmusikk fra 1920 – 1960 fordelt på tre CDer, gir...

Finn J. Kramer Johansen, Norsk Jazzarkiv

Norsk Jazzarkiv – et kompetansesenter

Flere sentrale aktører i norsk musikkliv har nå flyttet sammen i Nasjonalbibliotekets nyrestaurerte bygg i Drammensveien 42. Det dreier seg...

Flere saker

Marius Roth i Candide, fabelaktig opera fra Den norske opera & ballett

Marius Roth: Reserve-Jesus, pensjonist og glad enke

Stjernetenor og Seigmen-gitarist Marius Roth spilte nylig sin avskjedsforestilling ved Den Norske Opera. Sist lørdag spilte han gitar med Seigmen...

Ergo Strykekvartett fra Oslo under TICCs avslutningskonsert i 2014 Foto:

Flyttes fra stat til fylke

Fylkene er fornøyde med mulige nye oppgaver. Men musikkinstitusjoner frykter at regionale føringer skal få konsekvenser for nasjonal og internasjonal...

Johan Dalene vant talentstipendet på en million kroner.

Fiolinist Johan Dalene vant klassisk musikkstipend

Torsdag ble det klart at Johan Dalene (20) fra Sandnes/Norrköping vant Equinors klassiske talentstipend på hele én million kroner. –...