Jazz

Ny styreleder i Norsk jazzforum

Publisert
09.05.2001
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Jan Ole Otnæs ble valgt til ny styreleder i Norsk Jazzforum under landsmøtet på Fornebu utenfor Oslo 5. og 6. mai. Han overtar etter Halvard Kausland, som har sittet ut perioden på fire år.

Rundt 70 delegater var til stede på Norsk Jazzforums landsmøte, der et viktig punkt var arbeidet med å styrke jazzmiljøenes kontakter med de politiske myndigheter. Det ble lagt vekt på at Norsk Jazzforum må være en godt synlig organisasjon i slike sammenhenger, for å trygge den kulturpolitisk viktige rollen som jazzen innehar i dag. Dette emnet hadde også vært oppe under jazzkonferansen i Kongsberg i mars.

Det ble ellers fokusert på samarbeid med andre aktører, der samarbeidet mellom de regionale jazzsentrene blir viktig. Dessuten tok man opp spørsmålet om en nasjonal jazzscene, som er et arbeid som er høyt prioriterty styreleder, og vil ha det vervet de neste to årene.

Styret i Norsk Jazzforum består nå av følgende personer: Jan Ole Otnæs (styreleder), Lars Mossefinn (nestleder), Terje Gewelt (styremedlem), Svein Folkvord (styremedlem), Frode Sannum (styremedlem), Erling Aksdal jr. ( styremedlem) og Ingrid Brattset (styremedlem). For vararepresentanter, musikerutvalget og et komplett referat av landsmøtet, anbefaler vi en tur innom Norsk Jazzforums utmerkede hjemmesider.

Jazzen kommer godt ut

Forslaget til statsbudsjett går inn for en 8,8 prosents generell økning til kulturformål – og 5,1 prosents økning innenfor musikkområdet....

Norsk jazzforum søker daglig leder

Tone G. Martinsen har et års tid vært fungerende daglig leder i Norsk jazzforum. Nå utlyses stillingen, og søknadsfristen er...

Elin Rosseland

Norsk Jazzforums sommerkurs

Årets sommerkurs i jazzimprovisasjon i regi av Norsk Jazzforum finner sted 1. – 8.august 2004 på Agder Folkehøgskole i Søgne....

